PS Plus - Diese 10 Spiele wünscht sich die Community am meisten für Premium, und auf Platz 1 ist nicht GTA

Das ist die Top 10 der meistgewünschten PS Plus Premium-Titel.

Implicit Conversions arbeitet eng mit Sony zusammen, um PlayStation-Klassiker auf die PS4 und PS5 zu bringen. Mit dem kostenpflichtigen PS Plus Premium-Abo habt ihr sogar Zugriff auf eine ganze Reihe von Klassikern für die PS1, PS2, PS3 und PSP, die ihr ohne weitere Zusatzkosten zocken könnt. Und jeden Monat kommen neue hinzu.

Vor einigen Tagen hat das Studio eine Top 10-Liste mit den meistgewünschten PS Plus Premium-Spielen auf Discord geteilt (via PlayStationlifestyle). Dabei wurden 1.400 Discord-User befragt.

Top 10 der meistgewünschten PlayStation Plus Premium-Titel

The Simpsons: Hit & Run Grand Theft Auto: Vice City Stories God of War: Ghost of Sparta Legend of Legaia Ape Escape 3 Sly Cooper and the Thievius Raccoon (bereits Teil von PS Plus Premium) Silent Hill 2 Grand Theft Auto: Liberty City Stories Ratchet & Clank God of War: Chains of Olympus

Simpsons vor GTA: Besonders schön zu sehen ist, dass viele Spieler*innen heute noch immer ein Herz für den Fanliebling The Simpsons: Hit & Run haben. Das 2003 veröffentlichte Action-Spiel von Radical Entertainment hat sich auf spielerischer Ebene stark von Rockstars GTA-Reihe inspirieren lassen und genießt bis heute Kultstatus. Ob es der Titel tatsächlich irgendwann in die PS Plus-Bibliothek schaffen wird, ist aber unklar.

Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich hierbei nur um eine Discord-Umfrage handelt und Sony am Ende des Tages darüber entscheidet, welche Spiele bei PS Plus landen und welche nicht.

Alle Spiele, die sich aktuell in der PS Plus Premium-Bibliothek befinden, findet ihr hier:

Mehr zum Thema PS Plus Premium Spiele-Liste: Alle Games des Abo-Modells von Dennis Michel

Diese Spiele gibt es im Januar 2025 bei PS Plus Extra und Premium

Diesen Monat dürft ihr euch unter anderem über den PlayStation-Hit God of War Ragnarök freuen, das vor Kurzem sogar ein kleines neues Content-Update erhalten hat.

0:30 God of War Ragnarök - Launch-Trailer stimmt auf das brachiale Action-Fest ein

Alle Extra- und Premium-Spiele für diesen Monat findet ihr in der unten verlinkten Übersicht:

Und falls ihr euch fragt, wann die Titel für den Monat Februar 2025 enthüllt werden: Die kommenden Bonus-Spiele für Extra/Premium kündigt Sony voraussichtlich am 12. Februar 2025 an, am 18. Februar werden die Titel dann im PS Store freigeschaltet.

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche Spiele wünscht ihr euch für PlayStation Plus-Premium?