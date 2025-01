PS Plus Extra/Premium: Gratis-Spiele für Januar 2025 werden heute bekannt gegeben - Alle Infos im Live-Ticker

Es ist mal wieder Zeit für Neuzugänge bei PS Plus Extra und Premium.

Auch im Januar 2025 werden alle mit einem PS Plus Extra- und Premium-Abo wieder Zugriff auf einige neue Titel bekommen, für die abseits der Abogebühren keine weiteren Kosten anfallen. Heute wird Sony diese Titel bekannt geben.

Live-Ticker zu PS Plus Extra & Premium im Januar 2025

09:00 Uhr Hallo zusammen! Heute Abend gibt Sony die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Januar 2025 bekannt. Falls bereits vorab Gerüchte zu den Titeln durchsickern, erfahrt ihr es hier im Live-Ticker.

PlayStation Plus Extra und Premium im Januar 2025 - Uhrzeit und Termin der Bekanntgabe

Termin: Mittwoch, der 15. Januar 2025

Mittwoch, der 15. Januar 2025 Uhrzeit (ca.): 17:30 Uhr deutscher Zeit

Ab wann kann sind die neuen PS Plus-Spiele für Extra/Premium verfügbar?

Termin (geschätzt): ab Dienstag, den 21. Januar 2025

ab Dienstag, den 21. Januar 2025 Uhrzeit (ca.): zwischen 12 und 13 Uhr mittags

Wichtiger Hinweis: Sony nennt traditionell keine Daten für PS Plus-Ankündigungen, allerdings gibt es ein eingespieltes Muster. Neue Extra/Plus-Spiele werden meist am dritten Dienstag eines Monats freigeschaltet, die Ankündigung passiert in der Regel am Mittwoch davor.

Auf Basis dieser Erfahrungen lässt sich also die Bekanntgabe bzw. Freischaltung für die Januar-Spiele "errechnen".

Während die Extra- und Premium-Spiele erst noch bekannt gegeben werden, stehen die Gratis-Spiele für PS Plus Essential für Januar 2025 bereits fest.

Alle wichtigen Infos zu PlayStation Plus im Überblick

Solltet ihr noch kein PS Plus-Abo haben und/oder euch für den Abschluss eines solchen Abos interessieren, findet ihr alle wichtigen Details dazu in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

Wir beantworten euch darin sämtliche Fragen zu den unterschiedlichen Abo-Stufen, den Preisen dafür und was ihr sonst noch rund um das Thema PS Plus wissen müsst.

Welche Spiele wünscht ihr euch im PS Plus Extra/Premium-Abo?