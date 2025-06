LEGO-Fan baut "Motor" aus Klemmbausteinen, kippt Öl rein - läuft wie am Schnürchen

Ein "Motor" aus LEGO-Steinen? Ja, das geht!

Aus LEGO oder auch anderen Klemmbausteinen können wir nicht nur vorgegebene Sets bauen, sondern auch allerhand Dinge in kreativer Eigenregie zusammenklicken. Ein besonders talentierter Bastler hat nun sogar einen Antrieb aus Steinen entwickelt, der mit einem Staubsauger betrieben wird.

Mit Öl läuft es wie geschmiert

In der Schule haben viele von uns wahrscheinlich gelernt, wie simple 2-Takt- oder 4-Takt-Motoren funktionieren. Auf die Idee, das Prinzip mit einem Staubsauger und LEGO-Steinen nachzubauen, sind aber wohl nur die wenigsten gekommen.

Auf Instagram teilt bobbybrick82 einen Entwurf, der genau das macht. Über einen selbstgebauten kleinen LEGO-Kolben betreibt er eine Kurbelwelle, die es auf satte 3900 Umdrehungen pro Minute schafft. Da er natürlich keinen Kraftstoff in einer Kammer aus LEGO-Steinen verbrennen kann, nutzt er stattdessen die Saugkraft eines Staubsaugers. Aber schaut erstmal selbst:

Was sehen wir da? Zuerst füllt bobbybrick82 die Kolben-Kammer mit Öl, damit alles besser flutscht. Dann bekommen wir einen kleinen Einblick ins Innere des "Motors". Ganz unten erkennen wir die Kurbelwelle, die schlussendlich dafür sorgt, dass sich das Rad dreht.

Darüber finden wir das Pleuel – also das Zwischenstück, das die linearen Bewegungen des Kolbens in rotierende Bewegungen der Kurbelwelle umwandelt. Darauf sitzt der Kolben, der selbst aus einer einfachen Platte besteht.

Im Video beginnt die eigentliche Magie, wenn bobbybrick ein Staubsaugerrohr an die Konstruktion hält, denn kurz darauf beginnt der Kolben seine Arbeit, pumpt was das Zeug hält und betreibt damit die Welle und das Rad. Tatsächlich kann er mit einem Hebel sogar "Gas" geben und damit die Drehung beschleunigen.

Aber wie funktioniert das? Während normale Verbrennungsmotoren den Kolben mit der Verdichtung und Verbrennung von Kraftstoffen Auf- und Absteigen lassen, sorgt hier ein Vakuum dafür, dass der Antrieb funktioniert. Einfach erklärt bedeutet das Folgendes.

Durch die Öffnung am Staubsauger wird Luft aus der Konstruktion gesaugt, wodurch ein Unterdruck entsteht. Der saugt die Platte des Kolbens in dessen Kammer nach oben. Am oberen Ende angekommen verdichtet er den Hohlraum allerdings, wodurch Luft von Außen eingesaugt wird, die ihn dann wieder nach unten drückt.

Ein simples, aber dennoch geniales System, das völlig zurecht viele Leute begeistert. Knapp 370.000 Leute haben den Beitrag mittlerweile geliked, zahlreiche Kommentare drücken Begeisterung aus. Mit Fortbewegungsmitteln aus LEGO solltet ihr aber trotzdem nicht rechnen, die Belastung für die Kunststoffsteine wäre bei einem größeren Modell schlicht zu groß.

Der Antrieb sollte prinzipiell aber locker reichen, um ein kleines Gefährt aus Lego zu betreiben - zumindest wenn wir noch eine Idee für einen handlichen Sauger samt passender Energie-Quelle haben.

Was sagt ihr zum Modell? Habt ihr selbst schon mal etwas Technisches aus Klemmbausteinen gebaut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!