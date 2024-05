53-jährige Mum will unbedingt Fallout 4 ausprobieren, obwohl sie nicht zockt - bekommt vom Kind eine alte PS4 geschenkt und versinkt komplett im Spiel

Diese Mutter hat ihre Vorliebe fürs Gaming wohl dank Fallout 4 endlich entdeckt. (Bild: Reddit / tjevo9)

Die meisten von uns kennen Gaming als Hobby aus der Kindheit, das wir uns auf die ein oder andere Weise über die Jahre erhalten haben. Manche Menschen finden ihre Vorliebe fürs Zocken allerdings auch erst sehr viel später im Leben. So auch bei dieser Mutter, die erst im Alter von 53 Jahren dank der Fallout-Serie auf Amazon Prime zu den Fallout-Spielen gefunden hat.

Mum zockt dank Fallout-Serie jetzt regelmäßig

Redditor tjevo9 hat auf der Plattform stolz Bilder seiner oder ihrer Mutter geteilt, die gemütlich im Wohnzimmer Fallout 4 zockt. Hier haben wir es aber wohl (noch) nicht mit einer eingefleischten Zocker-Mum zu tun, tatsächlich hat die 53-jährige Frau wohl erst vor kurzem ihren Weg zu modernen Videospielen gefunden.

Wie tjevo9 berichtet, habe das Schauen der Fallout-Serie auf Amazon Prime das Interesse der Mum geweckt, die daraufhin gefragt hat, ob sie das dazugehörige Spiel spielen könne. Der Reddit-User hat dann seine alte PS4 entstaubt, mit neuer Wärmeleitpaste versehen und die Konsole seiner Mutter gegeben.

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Nachdem das Spiel noch aufgesetzt wurde, konnte sie loszocken. Und das hat anscheinend ordentlich Spaß gemacht – vor ein paar Tagen hat tjevo9 nämlich ein Update gepostet, auf dem zu sehen ist, dass seine oder ihre Mum auch nach zwei Wochen noch am Spiel hängt. Inzwischen ist sie in Diamond City angekommen und hat Begleiterin Piper getroffen:

Der Redditor berichtet außerdem stolz, dass die Mum gelernt hat, wie sie die Farbe ihres Pip-Boys ändern kann und alles und jeden verflucht, der auf ihren vierbeinigen Begleiter Dogmeat schießt.

Ganz ohne Hilfestellung kommt die 53-jährige Gamerin aber nicht aus. So hat tjevo9 ihr zum Spielstart eine Unverwundbarkeits-Mod installiert, da die Mutter nicht so schnell beim Zielen mit dem Analogstick ist und noch schnell in Panik gerät.

Außerdem kann sie nur ein- bis zweimal pro Woche jeweils in kurzen Abschnitten spielen, da ihre Hände mehr nicht mitmachen. Wie der Redditor aber ebenfalls stolz berichtet, hat sich seine Mum bereits beim Zeilen verbessert, auch wenn sie sich weiterhin auf das VATS-Zielsystem verlässt.

Vollkommen neu sind Videospiele für die 53-Jährige übrigens nicht. Wie tjevo9 in den Kommentaren erklärt, hat die Mum daneben gerne noch die alten Crash Bandicoot-Spiele auf der PS1 gespielt.

Habt ihr auch ältere Familienmitglieder, die Videospiele zocken?