My Deer Friend Nokotan ist womöglich der abgedrehteste Anime dieses Jahres und den solltet ihr unbedingt anschauen

Dieses Gesicht von Shikanoko in My Deer Friend Nokotan strahlt nur so vor Unschuld und Chaos. (Bild: © Studio Wit)

Diese Sommer-Saison ist für Anime-Fans nur so gefüllt von hochkarätigen und heiß ersehnten Serien. Von der zweiten Staffel von Oshi no Ko und Tower of God bis hin zu gehypten Neulingen wie The Elusive Samurai und Isekai Suicide Squad ist fast jedes Genre abgedeckt.

Einer der neuen angesagten Animes ist keine andere als die Comedy- und Slice of Life-Serie My Deer Friend Nokotan (kurz: Nokotan). Nokotan hat es direkt auf Platz 5 der beliebtesten Animes dieser Sommer-Saison auf Anichart geschafft.

Es ist anzumerken, dass sich auf den ersten beiden Plätzen die Fortsetzungen von Oshi no Ko und Tower of God befinden. Somit gehört Nokotan also zu den Top 3 angesagtesten neuen Animes.

Darum ist My Deer Friend Nokotan aktuell so beliebt

Der neue Comedy-Anime sorgt in den sozialen Medien wie X (ehemals Twitter) für seine unglaublich willkürlichen, aber witzigen Szenen für Schlagzeilen. Wir haben euch hier einen kleinen Ausschnitt aus der ersten Folge herausgesucht, um zu verdeutlichen, was ihr bei diesem Anime erwarten könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch das Intro zu My Deer Friend Nokotan scheint extrem gut anzukommen, da es innerhalb von sechs Tagen mehr als 10 Millionen Mal auf YouTube abgespielt wurde – ein riesen Erfolg binnen weniger Tage eine solch hohe Aufrufzahl mit über 320.000 Likes und nur knapp 2.000 Dislikes zu erreichen.

Hier könnt ihr euch das Opening anschauen und euch selbst einen Eindruck machen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Geschichte einer Ex-Raufboldin (jetzt Musterschülerin) und eines Reh-Mädchens

Um was geht’s im neuen Reh-Anime? My Deer Friend Nokotan dreht sich um die Musterschülerin Torako Koshi, die auf dem Weg zur Schule ein Reh-Mädchen trifft. Das mysteriöse Mädchen mit dem Geweih eines Rehs scheint am Strommast verheddert zu sein und kommt ohne fremde Hilfe nicht runter.

1:50 Diese Saison hat einen abgedrehten Anime zu bieten und den solltet ihr unbedingt gesehen haben!

Aus Angst um ihr Image als perfektes braves Mädchen und um nicht in Schwierigkeiten zu geraten, versucht Torako das Reh in Menschengestalt zu ignorieren, die ihr jedoch ein schlechtes Gewissen einredet. Am Ende hilft Torako ihr doch und das mysteriöse Reh-Mädchen entpuppt sich als neue Mitschülerin namens Shikanoko.

Es dauert nicht lange bis Shikanoko Torakos Geheimnis gegenüber ihren Klassenkameraden*innen entlarvt – Sie war die Anführerin einer Draufgänger- und Schläger-Gruppe. Zusätzlich scheint niemand Shikanokos Dasein als Reh merkwürdig zu finden.

Hier könnt ihr den abgedrehten Anime über das witzige Reh-Mädchen schauen

Die Anime-Serie rund um das abgedrehte Reh-Mädchen wird vom bekannten Animationsstudio WIT produziert, das in der Vergangenheit an Attack on Titan, Spy x Family und Vinland Saga gearbeitet hat.

Nokotan ist bereits seit dem 7. Juli 2024 auf Crunchyroll verfügbar. Derzeit sind zwei Folgen zu sehen und es erscheint jeden Mittwoch um ca. 14.30 Uhr neue Episoden auf der Streaming-Plattform.

Aktuell gibt es den Anime nur mit der japanischen Originalsprache und deutschen Untertiteln. Pläne für eine deutsche Vertonung sind aktuell nicht bekannt.

Habt ihr Nokotan schon gesehen und falls ja, wie gefällt euch der Anime?