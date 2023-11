My Hero Academia enthüllt grauenvolle Origin-Story zum Oberfiesling All For One

My Hero Academia-Antagonist All For One ist ein Superschurke, wie er im Buche steht.

My Hero Academia hat mit All For One einen ganz besonders bösartigen Haupt-Antagonisten. Der Superschurke steht im neuesten Manga-Kapitel im Vordergrund und bekommt einen ausführlichen Flashback spendiert. Darin erfahren wir endlich mehr über seine wirklich grausame Origin-Story. Die klingt, als könnten wir wirklich alle Hoffnung fahren lassen: Dieser Bösewicht wird wohl ziemlich sicher keinen Redemption-Arc hinlegen.

My Hero Academia: Das ist die grausame Origin-Story des Antagonisten All For One

Worum geht's? Um My Hero Academia, einen erfolgreichen Manga samt zugehöriger Anime-Serie und dessen Bösewicht All For One. Der greift aktuell mehr denn je nach der Macht und will als Dämonenlord Angst und Schrecken verbreiten. In einer Rückblende in Kapitel 407 lernen wir mehr über ihn.

Das ist All For One: Bei dem Superschurken handelt es sich um eine entstellte Person, deren wahres Gesicht wir nie richtig zu sehen bekommen. Es ist extrem vernarbt, weswegen All For One meist eine dunkle Art Gasmaske trägt. Aus seinem Hals scheinen diverse Schläuche heraus zu führen, die ihm womöglich beim Atmen helfen.

Was kann All For One? Die Macke (oder Spezialität beziehungsweise im Original Quirks, so werden in My Hero Academia übernatürliche Spezialfähigkeiten genannt) des Fieslings heißt genau wie er selbst. Seine Fähigkeit erlaubt es ihm, anderen Menschen ihre Spezialitäten zu stehlen. All For One kann sie dann selbst einsetzten – auch mehrere gleichzeitig – oder sie an andere Personen weitergeben, wie zum Beispiel an seinen Schützling Tomura Shigaraki.

Seine Origin-Story ist richtig heftig: Bei All For One ist es nicht so, dass es ein einschneidendes Erlebnis gegeben hätte, das ihn traumatisierte oder böse werden ließ. Nein, im Gegenteil: All For One war sogar schon vor seiner Geburt absolut niederträchtig, hinterhältig und gemein. Die Mutter war eine arme, alleinstehende Sexarbeiterin, die gar nicht wusste, dass sie schwanger war.

All For One hat noch im Mutterleib sowohl seiner eigenen Mutter als auch seinem Zwillingsbruder sämtliche Energie und Nährstoffe geraubt. Was einerseits dafür gesorgt haben dürfte, dass sein Zwillingsbruder schwächlich und kränklich auf die Welt gekommen ist – und dafür, dass die Mutter der beiden die Geburt nicht überlebt hat.

Aber da geht das wohl düsterste My Hero Academia-Kapitel erst so richtig los: All For One hat sich daraufhin nämlich offenbar einfach vom Leichnam seiner eigenen Mutter ernährt. Gleichzeitig legte der Bösewicht damit los, anderen Menschen ihre Lebens- und Superkräfte zu entziehen. Von seiner Mutter klaute er ebenfalls eine Spezial-Fähigkeit.

Seinen Zwillingsbruder unterjochte All For One seit Anbeginn. Er behielt Yoichi immer in seiner Nähe und kümmerte sich um ihn. Aber nicht aus Nächstenliebe, sondern weil er es einfach mochte, ihn herumzukommandieren und mehr oder weniger zu besitzen. Die beiden führen also quasi schon seit ihrer Geburt an eine absolut toxische Beziehung.

Was sagt ihr zu dieser brachial-finsteren Origin-Story? Habt ihr euch das bei All For One so oder so ähnlich vorgestellt?