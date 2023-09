My Hero Academia bekommt neue Original Episode und dieses Mal gibt es ganz besondere Kämpfe

Die Klasse der U.A. Oberschule trägt die Kämpfe dieses Mal untereinander aus.

Aktuell gibt es sieben Sonderepisoden, in denen die Story von My Hero Academia ausgeweitet wird. Deku und seine Freund*innen verschlägt es in diesen Original Episoden beispielsweise in die Baseball-Liga oder in Aufgaben der Heldenagentur Endeavor.

Nun kündigte Crunchyroll an, dass es eine achte OVA geben wird, in der die Held*innen ein neues Abenteuer erleben. Wir verraten euch, welche Details bislang zu der neuen Original Episode bekannt sind.

My Hero Academia: Achte OVA für Herbst 2023 angekündigt

Worum geht es in der OVA? Die Original Episode trägt den Titel „U.A. Heroes Battle“ und dreht sich um ein gleichnamiges Kartenspiel. Die Klasse der U.A. Oberschule muss also dieses Mal nicht ihren Körper, sondern ihren Kopf anstrengen. Zeitlich soll die Episode zur Winterpause der 5. Staffel spielen.

In einem Key Visual sind bereits Deku und Bakugou zu sehen, wie sie sich eine Kartenschlacht liefern. Auf den Karten sind alle Held*innen als Figuren abgebildet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was bedeutet OVA? OVA steht für Original Video Animation. So werden Folgen bezeichnet, die im Gegensatz zu Kinofilmen und der TV-Serie ausschließlich für den Videomarkt produziert werden. Solltet ihr diese und weitere Abkürzungen nachschlagen wollen, können wir euch unser Anime-ABC empfehlen:

Wie kann ich die OVA sehen? Falls ihr euch im kommenden Monat in Japan befinden solltet, habt ihr Glück. Die OVA wird vom 20. Bis zum 26. Oktober 2023 in zehn Kinos in Japan gezeigt. Neben der Original Episode gibt es außerdem das Highlight aus Staffel 6 zu sehen, also drei Folgen des Animes.

Die Vorführungszeit beträgt rund 87 Minuten. Das bedeutet, dass eine Folge im Schnitt 22 Minuten dauern wird. Sollte die OVA so lang sein wie die anderen Original Episoden, ist sie ebenfalls so lange wie eine ganz normale Anime-Episode.

Alternativ müsst ihr warten, bis die Folge in Europa zu sehen sein wird. Crunchyroll hat bereits bestätigt, dass das Unternehmen die Episode „in Zukunft“ ausstrahlen wird. Wann genau, das gab der Streamingdienst nicht bekannt.

Nebenbei warten MHA-Fans auf den vierten Anime-Film:

0:39 My Hero Academia kündigt einen vierten Anime-Film an und zeigt emotionale Highlights der Vorgänger

Vierter Kinofilm und Staffel 7 befinden sich in Produktion

Die OVA könnte die Wartezeit auf den vierten Kinofilm zu My Hero Academia vertreiben. Der Film soll zeitlich nach dem Paranormal Liberation War angesiedelt sein, der zur Zeit der sechsten Staffel des Animes spielt.

Parallel beginnen schon die Arbeiten für Staffel 7 von MHA. Dank des Mangas wissen wir, dass der Anime mit dem Star and Stripe-Arc weitergeht. Vermutlich wird auch der U.A. Traitor-Arc in Staffel 7 des Animes vorkommen.

Was haltet ihr von OVAs? Werdet ihr euch die Original Episode ansehen oder seid ihr nicht interessiert?