Was bedeutet OVA, Dub und Simulcast? Das Anime-ABC für Einsteiger

Mit dem Anime-ABC blamiert ihr euch nicht mehr vor anderen Fans.

Schaut ihr gerne Anime, stolpert aber manchmal über Begriffe wie OVA und Simulcast? Dann sollte euch das folgende Anime-ABC Abhilfe verschaffen! Wir erklären euch die wichtigsten Begriffe aus der Anime-Welt in alphabetischer Reihenfolge.

AMV

AMV ist eine Abkürzung für „Anime Musik Videos“, die häufig von Fans von Animes erstellt werden. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschnitt mehrerer Szenen aus einem Anime, der mit passender Musik untermalt wird.

Anime

Der Begriff Anime ist selbst vom englischen Wort „Animation“ abgeleitet und bezeichnet Zeichentrick- und Animationsfilme, die in Japan produziert wurden. Deshalb zählen auch Heidi und Die Biene Maja als Anime. Aber auch Produktionen aus anderen Ländern (z.B. Lookism aus Südkorea) werden gerne als Anime bezeichnet.

Arc

Animes lassen sich anhand ihrer Erzählungen in Arcs unterteilen. Ein Arc umfasst somit eine bestimmten Handlungsstrang, der mal mehr und mal weniger viele Folgen umfasst

Boys Love

Das Genre umfasst Werke, die sich mit erotischen und romantischen Beziehungen unter männlichen Charakteren befassen. Analog dazu gibt es das Genre Yuri.

Ein beliebter Anime des Genre ist Yuri on Ice:

5:07 Yuri!!! on Ice: Trailer zeigt Victors Überraschung für Yuri

Convention

Conventions sind große Messeveranstaltungen und werden meistens nur Con genannt. Dort finden häufig Wettbewerbe sowie Konzerte statt und es gibt zahlreiche Stände von Händlern. Viele Cons laden Synchronsprecher*innen, Schauspieler*innen und Mangaka aus der Welt der Manga und Anime als Gäste ein. Beispiele für bekannte Cons aus Deutschland sind die Dokomi und die AnimagiC.

Cosplay

Sich als Charakter aus einem Anime-, Manga- oder Videospieluniversum zu verkleiden wird cosplayen genannt. Die Verkleidung selbst wird als Cosplay bezeichnet. In erster Linie verkleiden sich die Beteiligten nur, die Charaktere können aber auch geschauspielert werden.

Mehr zum Thema Dragon Ball-Cosplayer wagt sich an realistischen Piccolo und das Ergebnis sieht verblüffend aus von Jasmin Beverungen

Dōjinshi/Fanart

Mangas von nicht professionellen Zeichner*innen werden als Dōjinshi oder Fanart bezeichnet. Diese können in der Welt von bekannten Anime und Manga spielen oder komplett eigene Welten erschaffen.

Dub

Der Begriff leitet sich vom englischen Wort „dubbing“ ab und bedeutet Synchronisation. Hat ein Anime den Zusatz „Dub“, handelt es sich nicht um die japanische Originalfassung, sondern um eine andere Sprachausgabe.

Ecchi

Das Ecchi-Genre umfasst Anime und Manga, in denen anstößige Inhalte dargestellt werden. Anders als im Hentai werden dabei keine pornografischen Inhalte gezeigt, sondern lediglich sexuelle Anspielungen, wie aufreizende Posen oder die Unterwäsche von meist weiblichen Charakteren.

Fan Service

Szenen oder Details in Anime und Manga, welche die Geschichte nicht vorantreiben, sondern von Fans gewünscht und teilweise gefordert sind, werden Fan Service genannt. Dazu zählen beispielsweise übertriebene Sexualisierung oder Gewalt.

Harem

Anime und Manga, in denen meist ein männlicher Hauptcharakter von vielen weiblichen Charakteren umschwärmt wird, wird Harem genannt. Solche Anime und Manga sind oft dem Ecchi-Genre zuzuordnen.

Hentai

Hentai sind Werke, die erst ab 18 Jahren freigegeben sind. Die Anime und Manga zeigen pornografische Inhalte.

Isekai

Isekai bedeutet so viel wie „andere Welt“. In dem Genre gelangen die Hauptcharaktere von der normalen in eine fiktive Welt oder in ein Paralleluniversum, wo sie fortan leben müssen.

Ein bekannter Vertreter dieses Genres ist Sword Art Online:

1:38 Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night zeigt die Anfänge von SAO

Josei

Erwachsene Frauen werden der sogenannten Zielgruppe „Josei“ zugeordnet.

Kodomo

Kinder bis 10 Jahren sind die Zielgruppe von Kodomo-Werken. Es sind also kindgerechte Anime und Manga. Ein Beispiel dafür wäre Hamtaro.

Maid

Dienstmädchen werden in Japan als Maid bezeichnet. Sie tragen meistens schwarzweiße Rüschenkleider.

Manga

Japanische Comics werden als Manga bezeichnet. Diese werden anders westliche Comics von rechts nach links gelesen und setzen in der Regel auf schwarz-weiße statt farbliche Panels (Einzelbild). Die Zeichner*innen werden Mangaka bezeichnet.

OmU

Bei einigen Anime gibt es die Bezeichnung „OmU“. Die Abkürzung steht für „Original mit Untertitel“. Die Folgen und Filme haben die japanische Synchronisation und entsprechende Untertitel in einer anderen Sprache.

OST

Die bekannten Intros und Musikstücke aus Animes werden als „Original Sound Track“ (kurz OST) bezeichnet.

Otaku

Fans von Anime und Manga werden als Otakus bezeichnet. Im Gegensatz zu Deutschland ist der Begriff in Japan negativ behaftet.

OVA

Als OVA werden Anime bezeichnet, die direkt als Video produziert werden und denen kein Manga vorausgeht. Die Abkürzung steht für „Original Video Animation“.

Seinen

Erwachsene Männer werden der sogenannten Zielgruppe „Seinen“ zugeordnet.

Cowboy Bebop zählt zu diesem Genre:

2:51 Cowboy Bebop: Trailer zeigt Kampf zwischen Spike und Vicious

Seiyū

Synchronsprecher*innen aus Anime und Videospielen werden als Seiyū bezeichnet und sind in vielen Fällen für den Erfolg eines Werkes verantwortlich.

Shōjo

Junge Mädchen sind die Zielgruppe von Shōjo-Werken. Häufige Themen sind hier die Liebe und zwischenmenschliche Beziehungen.

Shōnen

Shōnen-Anime und -Manga haben pubertierende Jungs als Zielgruppe. In diesem Genre stehen häufig actionreiche Kämpfe im Mittelpunkt des Geschehens, beispielsweise Dragon Ball, Hunter X Hunter und Naruto Shippuden.

Simulcast

Anime, die direkt oder kurz nach der japanischen Ausstrahlung im Rest oder Teilen der Welt angeschaut werden können, werden als Simulcast bezeichnet. Sie sind meistens nur in der japanischen Sprachausgabe (ggf. mit Untertitel) verfügbar und werden erst später übersetzt.

Ein bekannter Simulcast-Anbieter ist beispielsweise Crunchyroll. Diesen und andere Streaming-Dienste für Anime stellen wir euch im folgenden Artikel vor:

Mehr zum Thema Animes schauen: Das sind die besten Streaming-Dienste von Lukas Elstermann

Slice of Life

Das Genre Slice of Life („Stück aus dem Leben“) umfasst das normale Alltagsleben der Hauptfigur eines Manga oder Anime.

Sub

Anime und Filme, die mit Untertitel (eng. subtitle) gezeigt werden, haben meistens den Zusatz „Sub“. Dabei ist erstmal nicht zu erkennen, welche Sprache gesprochen wird.

Yuri

Yuri ist ein Anime- und Manga-Genre, das romantische und erotische Beziehungen zwischen weiblichen Charakteren behandelt. Analog dazu gibt es das Genre Boys Love.

Fallen euch noch Begriffe aus der Anime-Welt ein, die nicht unbedingt sofort verständlich sind und vielleicht eine kleine Erklärung brauchen? Dann schreibt sie uns in die Kommentare und wir ergänzen die Liste.