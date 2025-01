Ein kleines Kind liebt einen ganz bestimmten My Hero Academia-Charakter, weil sie das gleiche "Muttermal" wie er hat und die Community ist gerührt

My Hero Academia hat auch nach dem Manga-Ende eine aktive Community, die sich an süßen Inhalten erfreut.

Unser Niedlichkeits-Radar schlägt bei einem TikTok-Video ganz stark aus. Darin geht es um die Reaktion eines jungen Mädchens auf einen Charakter aus dem Manga My Hero Academia. Obwohl der Manga im letzten Jahr abgeschlossen wurde und der Anime sich ebenfalls kurz vor dem Ende befindet, bedeutet das noch lange nicht, dass das Werk in Vergessenheit gerät.

Wir möchten das herzergreifende Video mit euch teilen und einordnen.

„Er sieht genauso aus wie ich!“ – Kind freut sich über Plüschfigur aus My Hero Academia

Auf TikTok teilt die Benutzerin lastflashqueen ein kurzes Video, das ihre Tochter mit einer Plüschfigur eines Charakters aus My Hero Academia zeigt. Was das junge Mädchen über Shoto Todoroki zu sagen hat, könnt ihr hier sehen oder alternativ unter dem Video in unserer Zusammenfassung nachlesen:

Darum geht’s: Ein junges Kind zeigt sich freudig aufgeregt über eine Plüschfigur des My Hero Academia-Charakters Shoto Todoroki. Grund dafür ist seine Brandnarbe, die es für ein Muttermal wie bei sich selbst hält.

Die Reaktion des Mädchens wirkt dabei so authentisch und fröhlich, dass innerhalb von vier Tagen über 5 Millionen Menschen den Clip auf TikTok mit einem Herz versehen haben. Das Video geht dabei sogar so viral, dass es Personen auf anderen sozialen Netzwerken wie X posten und sogar Fanarts erstellen.

Die Mutter des Mädchens, lastflashqueen auf TikTok, hat daraufhin ein weiteres Video veröffentlicht, in dem sie ihrer Tochter einige der Fanarts präsentiert und ihre Reaktion darauf mit der Community teilt:

Selbst der japanische Synchronsprecher von Todoroki, Yuuki Kaji, hat sich auf X, ehemals Twitter, zum viralen Video geäußert. Kaji schreibt in einem Tweet, wie Todoroki gerade aufgrund seiner schwierigen Vergangenheit eine besondere Art von Held sein kann, wie keiner der anderen Charaktere.

Übrigens: Das Video hat sogar den MHA-Mangaka Kōhei Horikoshi erreicht. Kaji habe das Video nämlich von ihm zugeschickt bekommen.

Während wir dem Teilen von Inhalten mit Kindern im Internet grundsätzlich kritisch gegenüberstehen, haben wir uns dazu entschieden, diese niedlichen Reaktionen dennoch mit euch zu teilen. Wieso?

Einerseits sind die Videos bereits viral gegangen und andererseits zeigen sie, wie wichtig Repräsentation auch für unsere Jüngsten sein kann. Ein Muttermal oder eine Pigmentstörungen sind kein Grund, sich in einer Gesellschaft verstecken zu müssen – wie zum Beispiel das erfolgreiche Model Winnie Harlow beweist.

Das steckt hinter Todorokis “Muttermal“

Neben vielen entzückten und gerührten Reaktionen zeigen sich einige Kommentator*innen sowohl auf TikTok als auch auf X besorgt darüber, falls die Tochter von lastflashqueen jemals die Wahrheit hinter Todorokis “Muttermal“ erfahren sollte.

Achtung, Spoilergefahr: Im nächsten Abschnitt folgen Teile aus Todorokis Hintergrundgeschichte.

Beim “Muttermal“ von Todoroki handelt es sich tatsächlich um eine Brandnarbe, die als Resultat von häuslicher Gewalt und Missbrauch entstanden ist. Todorokis Vater wollte aus ihm den besten Superhelden aller Zeiten machen und hat dafür seine gesamte Familie terrorisiert – bis seine Mutter darunter zusammengebrochen ist und im Rahmen einer Kurzschlussreaktion heißes Wasser über seinen Kopf geschüttet hat.

1:46 In My Hero Academia Staffel 7 kommt es zum bedeutenden Kampf zwischen den Helden und Schurken

Während die Umstände tragisch sind, muss Todoroki sein “Muttermal“ in My Hero Academia nie verstecken. Er legt eine Stärke an den Tag, die nichts mit seinem Äußeren zu tun hat und wird nicht nur von seinen Klassenkamerad*innen angenommen, sondern genießt auch in der realen Welt unter den Fans eine Menge Beliebtheit.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefallen euch die Videos und die Reaktionen des Kindes?