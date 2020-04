My Nintendo-App in Japan gelauncht: Die Funktionen im Überblick

Nintendo hat etwas überraschend eine neue Smartphone- und Tablet-App in Japan veröffentlicht, die ein paar praktische Features für Besitzer von Switch, Nintendo 3DS und Wii U bietet.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Name: My Nintendo

My Nintendo Plattformen: iOS und Android

iOS und Android Größe: 30,3 MB (iOS), 6,8 MB (Android)

30,3 MB (iOS), 6,8 MB (Android) Preis: kostenlos

Die Funktionen der My Nintendo-App

News: Überblick über Neuigkeiten aus der Nintendo-Welt

Überblick über Neuigkeiten aus der Nintendo-Welt Videos: Anschauen von Videos wie Nintendo Directs oder Trailern

Anschauen von Videos wie Nintendo Directs oder Trailern Check-In-Funktion: Anmeldung über QR-Code bei bestimmten Events oder Orten wie dem Nintendo Store in Tokio

Anmeldung über QR-Code bei bestimmten Events oder Orten wie dem Nintendo Store in Tokio Store-Funktion: Über die App lassen sich Switch-Spiele im eShop kaufen

Über die App lassen sich Switch-Spiele im eShop kaufen Aktivitätslogs: Geben einen Überblick, wie viel Zeit mit welchen Spielen verbracht wurde

Here are screenshots of the new My Nintendo app. Read news, watch Nintendo Directs, view play records, and buy games! https://t.co/ue8PkQHu1u pic.twitter.com/yIMds1W50e — Japanese Nintendo (@japaneseswitch) April 21, 2020

Erste Einschätzung der App

Als Companion App, die jederzeit griffbereit auf dem Smartphone schlummert, ist die My Nintendo-App eine praktische Sache, zumal sie auch Funktionen wie den Kauf von Spielen im Shop ermöglicht. Allerdings ist das natürlich auch genauso gut auf der Nintendo-Website möglich, ebenso wie das Anschauen von Videos.

Auch das Anschauen von Aktivitätslogs ist bereits möglich, und zwar über die auch in Deutschland erhältliche Altersbeschränkungs-App. Wir gehen allerdings davon aus, dass die Logs in der My Nintendo-App etwas umfangreicher ausfallen.

Kommt die App auch bei uns?

Bislang hat Nintendo die My Nintendo-App nur in Japan veröffentlicht. Wie es um einen Release in Deutschland bestellt ist, haben wir bei Nintendo Deutschland erfragt und werden den Artikel updaten, sobald wir eine Information diesbezüglich bekommen.