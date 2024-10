Bald erscheint ein brandneuer N64 mit 4K-Ausgabe - und er kommt nicht von Nintendo

Der N64 bekommt bald ein 4K-'Remake'.

Wo bleibt eigentlich der N64 Classic Mini? Nach dem immensen Erfolg der NES- und der SNES-Neuauflage hat Nintendo einfach mit der eigenen Historie aufgehört. Auf ein zeitgemäßes N64-"Remake" warten wir seit Jahren, im Grunde könnte ihr nur via Nintendo Switch Online die Meilensteine des N64 auf offiziellem Weg nachholen.

Schon im Frühjahr 2025 ändert sich das jedoch: Dann veröffentlicht der Retro-Hersteller Analogue den 'Analogue 3D' - eine Spielekonsole die exakt die N64-Hardware imitiert und damit erstmals einhundertprozentig zu allen N64-Spielen kompatibel ist.

Das ist der Analogue 3D

Ab 21. Oktober um 17 Uhr kann er vorbestellt werden: Der Analogue 3D. Dabei handelt es sich um eine Spielekonsole mit einem sogenannten Field Programmable Gate Array, kurz FPGA. Das Besondere daran ist, dass darauf nicht einfach ein N64 emuliert wird, sondern ein speziell angepasster Chip exakt die Funktionen und Programmbefehle eines echten N64 ausführen kann.

Dadurch ist der Analogue 3D der erste N64-Nachbau, auf dem alle frühen 3D-Nintendo-Spiele genauso laufen wie damals.

Der Analogue 3D sieht mit der flachen Form fast aus wie ein richtiger N64, er hat einen funktionierenden Modulschacht, den Controller gibt es aber nicht dazu.

Also ohne Darstellungsfehler oder eventuelle Bugs, die durch Emulation entstehen könnten. Da Analogue davon schreibt, dass die Nachbildung der N64 möglichst authentisch sein soll, gehen wir zudem davon aus, dass die Framerate-Schwankungen der Originale auch auf dem Analogue 3D beibehalten werden.

Das ist auch typisch für FPGA-Konsolen, da sie durch den 1:1-Nachbau volle Kompatibilität erreichen, aber eben kein Performance-Plus.

Reichlich Schnickschnack an der Konsole

Damit die alten N64-Spiele auch gut auf einem heutigen Fernseher aussehen, gibt es eine 4K-Bildausgabe, bei der die Spiele von ihrer Originalauflösung (zumeist 240p für NTSC, 288p für PAL) auf 2880 x 2160 Pixel im 4:3-Format skaliert werden.

Zusätzlich gibt es:

CRT-Filter mit Scanlines , damit der Charme eines Röhrenfernsehers auf großen OLED- oder LED-TV auch wirken kann.

, damit der Charme eines Röhrenfernsehers auf großen OLED- oder LED-TV auch wirken kann. VRR-Support , damit 50 Hertz-PAL-Spiele auf 60 Hertz-Fernseher nicht ruckeliger wirken als auf einem Original PAL-N64.

, damit 50 Hertz-PAL-Spiele auf 60 Hertz-Fernseher nicht ruckeliger wirken als auf einem Original PAL-N64. Regionsfreiheit , auf einem Analogue 3D laufen also alle japanischen, amerikanischen, asiatischen und europäischen Spiele.

, auf einem Analogue 3D laufen also alle japanischen, amerikanischen, asiatischen und europäischen Spiele. WLAN für flotte Firmware-Updates.

für flotte Firmware-Updates. Bluetooth-Support und USB für moderne Controller.

für moderne Controller. Eine integrierte 16 GB SD-Karte für eure Spiele.

Bei den Gamepads solltet ihr aber darauf achten, dass sie an die technischen Limitierungen des N64 angepasst sind, ansonsten sind Kameraschwenks und Bewegungen in Spielen wie Super Mario 64 viel zu ruckartig. Alternativ können aber auch bis zu vier Original-Pads angeschlossen werden.

Was kostet der Retro-Spaß?

Analogue gibt für Vorbesteller einen Preis von 250 Dollar an, in Relation zu bisherigen Produkten der Marke ist der 3D also sogar ziemlich erschwinglich.

Aber wie schlägt er sich gegen Original-Hardware? Einen gut erhaltenen N64 bekommt ihr heutzutage für etwa 80 bis 100 Euro je nach Lieferumfang auf Gebrauchtplattformen. Damit der an einem HD-Fernseher funktioniert, braucht es aber noch einen HDMI-Adapter oder eine HDMI-Mod.

Die günstigsten, durchweg empfehlbaren Adapter (wie der RAD2X) kommen dabei bei etwa 80 Euro weg, eine HDMI-Mod geht hingegen in die Hunderte. Wollt ihr dann noch gestochen scharfe 4K herausholen, dann hilft nur ein 400 bis 800 Dollar teurer Morph 4K- oder RetroTink 4K-Skalierer sowie je nach Setup ein hochwertiges S-Video-Kabel oder eine RGB-SCART-Mod.

Der N64 ist eine ungemein komplizierte Retro-Konsole!

Für die gebotenen Features ist der Analogue 3D also tatsächlich eine recht kostengünstige und vor allem komfortable Anschaffung, sofern ihr auf den Flair des Original-N64 steht. Übrigens gibt Analogue an, dass keine raubkopierten N64-ROMs auf dem 3D laufen, wie es aber mit legalen Backups aussieht, ist noch ungewiss.

Was sagt ihr zum Analogue 3D? Findet ihr "originale" Hardware besser oder zockt ihr lieber auf einem Emulator eure N64-Spiele?