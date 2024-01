Einer von Netflixs besten Animes bekommt nach 4 Jahren endlich eine zweite Staffel

Kaiman (Rechts) und Nikaido (Links) in Aktion. (Bild: © MAPPA)

Der offizielle Twitter/X-Account des Netflix-Animes Dorohedoro hat angekündigt, dass derzeit eine zweite Staffel der Serie in Arbeit ist und veröffentlichte ein erstes Bild zur Fortsetzung.

Erstes Visual und weitere Details

Dorohedoro-Fans mussten lange auf die zweite Staffel warten, insgsamt vier Jahre ist es inzwischen her, dass die erste Season erschienen ist. Das erste Bild zum Sequel zeigt uns dabei den Hauptcharakter und Echsenmann Kaiman mit seiner Partnerin Nikaido, die uns zuwinken:

Darüber hinaus herrscht aber Infoflaute: Zur zweiten Staffel sind bislang keine näheren Informationen über den Release, Streamingdienst, Vertonung oder das Animationsstudio bekannt. Es ist aber durchaus nicht unwahrscheinlich, dass die Serie wieder auf Netflix laufen wird.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es weitere konkrete Informationen gibt.

Um was geht’s in Dorohedoro? Die Geschichte von Dorohedoro handelt von einem Echsenmann namens Kaiman, dessen Kopf durch einen sogenannten Hexer in den eines Reptils verwandelt wurde. Er hat keine Erinnerung an sein vorheriges Ich oder an seine Vergangenheit vor der Verwandlung. Auf der Suche nach dem Hexer, der seinen Kopf verwandelt hatte sowie seiner Identität, trifft Kaiman auf die mysteriöse Kampfsportlerin Nikaido.

Gemeinsam nutzen sie die kreuzförmigen Zeichen an Kaimans Augen und den Geist eines Mannes, der in Kaimans Schlund wohnt, als Anhaltspunkte für die Suche nach dem Hexer. Dabei jagen sie alle Hexer, die sie aufspüren können, Kaiman steckt die Köpfe der gejagten Hexer danach in sein Maul. Dadurch hofft er, dass der Geist in seinem Schlund den für seine Verwandlung Verantwortlichen erkennen wird.

Hier könnt ihr Dorohedoro anschauen

Dorohedoro ist ein Manga, der von der japanischen Zeichnerin Q Hayashida 2000 veröffentlicht und im Jahr 2018 beendet wurde. 2020 erschien die erste Staffel der Netflix-Anime-Adaption, die von Animationsstudio MAPPA produziert wurde.

Die erste Staffel von Dodohedoro ist aktuell ausschließlich auf Netflix verfügbar und umfasst 13 Folgen mit jeweils einer Länge von 24 bis 26 Minuten.

Habt ihr noch auf die zweite Satffel zu Dorohedoro gewartet oder müsst ihr die erste noch nachholen?