Nacon stellt neuen PS5-Pro-Controller vor – Akkulaufzeit soll die vom DualSense in den Schatten stellen

So sieht der Revolution 5 Pro-Controller von Nacon aus.

Für die PS5 gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Pro-Controllern, also vergleichweise hochpreisige Eingabegeräte mit zusätzlichen und teilweise verbesserten Funktionen. Auch Sony selbst brachte Anfang 2023 mit dem DualSense Edge ein eigenes Modell auf den Markt. Jetzt betritt ein neuer Konkurrent das Feld, denn Hersteller Nacon hat den Revolution 5 Pro angekündigt.

Nacon Revolution 5 Pro

Kompatibel mit: PS5, PS4, PC

PS5, PS4, PC Release: Oktober 2023

Oktober 2023 Preis: Noch nicht bekannt

Der Controller ist in schwarz oder weiß erhältlich. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Sticks und Steuerkreuzen lässt sich der Controller modifizieren – zum Beispiel für Spiele in denen sehr feine Bewegungen notwendig sind. Außerdem lassen sich die Triggerwege anpassen und es gibt drei Tasten auf der Rückseite.

Hier könnt ihr euch einen kurzen Teaser-Trailer zum Nacon-Controller anschauen:

0:26 Mehr als 60 Anpassungsoptionen: Nacon zeigt ersten Trailer zum Revolution 5 Pro-Controller für PS5

Zwei Besonderheiten und ordentlich Saft – zumindest auf dem Papier

Die übliche Pro-Controller-Ausstattung also: Besonderheiten sind laut Nacon die benutzte Hall-Effekt-Technologie, die Stick Drift verhindern und generell die Lebensdauer der Sticks verlängern soll. Außerdem können kabellose Headsets über Bluetooth angeschlossen werden.

Ebenfalls bemerkenswert: Nacon gibt eine Akkulaufzeit von "über 10 Stunden" an. Das wäre wesentlich mehr als die von DualSense und DualSense Edge, die im Einsatz auf 4-5 bzw. 6 Stunden kommen. Allerdings gibt Sony auch deutlich höhere Laufzeiten an, als letztendlich erreicht werden. Der Revolution 5 Pro muss also in der Realität erstmal beweisen, dass er tatsächlich länger durchhält als die Modelle von Sony.

Generell bleibt abzuwarten, ob es der Revolution 5 Pro in die Riege der besten PS5-Controller schafft. Wenn ihr wissen wollt, welche dazugehören, schaut mal in unserer Kaufberatung vorbei.

Laut Nacon wird der Revolution 5 Pro im Oktober 2023 erscheinen, einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Auch die unverbindliche Preisempfehlung steht noch aus, wir rechnen aber mit einem Preis um die 200 Euro, der in diesem Controller-Segment üblich ist.

Wäre der Revolution 5 Pro was für euch?