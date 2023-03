Nächste Nintendo-Konsole ist noch Jahre entfernt, soll uns aber 'überraschen und erfreuen'

Die Nintendo Switch steht noch gut im Saft, bis zu einem Nachfolger dauert es also vermutlich noch ein paar Jahre.

Mit der Switch ist Nintendo vor mittlerweile über sechs Jahren ein großer Wurf gelungen. Über 120 Millionen verkaufte Konsolen sprechen eine deutliche Sprache, die Switch boomt auch noch über ein halbes Jahrzehnt nach ihrem Erst-Release.

Kein Wunder also, dass Nintendo auch zukünftig noch fest mit seinem Goldesel plant. Das zumindest ließ Nintendo of America-Boss Doug Bowser in einem Interview mit Associated Press (AP) durchblicken (via gamespot).



Man sei nach wie vor "sehr optimistisch bezüglich der Nintendo Switch", sagte Bowser, und ergänzte:

"Auch im siebten Jahr sind wir sehr zuversichtlich, dass die Switch in den nächsten Jahren eine starke Leistung bringen kann, weil sie immer noch ein einzigartiges Gerät ist, auf dem man auf vielfältige Weise spielen kann, zu Hause oder unterwegs."

Es ist also davon auszugehen, dass uns die Switch auch in den nächsten Jahren noch begleiten wird. Bowsers Aussagen passen zu denen, die Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa vor etwa einem Jahr tätigte. Ihm zufolge befand sich die Switch damals ungefähr in der Mitte ihres Lebenszyklus.

Nintendo überraschte mit seinen Konsolen schon mehrfach

Nichtsdestotrotz gehen alle davon aus, dass Nintendo früher oder später ein Nachfolgesystem ankündigen wird, die Gerüchteküche dazu brodelt quasi schon seitdem die Switch existiert. Und auch diesbezüglich äußerte sich Bowser im Interview mit der AP. Er machte zwar keine konkreten Angaben, sagte aber zum Gedanken hinter der zukünftigen Konsole:

"Wie können wir neue, einzigartige Spielmöglichkeiten einführen? Das haben wir immer im Hinterkopf."

Dementsprechend soll auch das nächste Nintendo-System "überraschen" und "erfreuen". Das gelang Nintendo in der Vergangenheit bereits ziemlich regelmäßig und eindrucksvoll, etwa mit der Bewegungssteuerung der Wii oder dem Hybrid-Konzept der Switch. Es klingt zumindest so, als würde die nächste Nintendo-Konsole mehr als "nur" eine schnöde Switch 2.

Keine Hinweise auf Ankündigung oder Launch

Darüber hinaus ließ sich der Nintendo of America-Chef aber nicht in die Karten schauen, auch Andeutungen machte Doug Bowser nicht. Man habe "nichts anzukündigen", sagte er lediglich. Bis zu offiziellen Infos zu einem Switch-Nachfolger werden wir uns also weiterhin gedulden müssen.

Die Switch erschien am 3. März 2017. Mittlerweile gibt es mehrere Varianten des Systems, beispielsweise eine Version mit OLED-Bildschirm und eine Lite-Ausgabe. In den nächsten Monaten und Jahren stehen noch einige potentielle Highlight-Titel auf der Agenda, darunter unter anderem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Metroid Prime 4.

Was glaubt ihr: Welche Besonderheit könnte die nächste Nintendo-Konsole bieten?