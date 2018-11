Dass Nintendo schon jetzt am nächsten Zelda-Ableger arbeitet, geistert schon länger als Gerücht im Netz herum. Immerhin wurde schon im Mai nach einem neuen Level-Designer für das Franchise gesucht. Trotzdem gehen die meisten Fans davon aus, dass es bis zum Breath of the Wild-Nachfolger noch viele Jahre dauern wird.

Vielleicht aber auch nicht.

Wann kommt das nächste The Legend of Zelda?

Teaser zum nächsten Teil: Im aktuellen Game Informer-Podcast hat jetzt ein Redakteur angedeutet, schon mehr über den nächsten Zelda-Teil zu wissen. Als die Moderatoren gerade über das nächste Zelda-Spiel spekulierten, schaltete sich Imran Khan ein und gab zu bedenken, dass die Wartezeit vielleicht gar nicht so lange ist:

"Ich habe gerade darüber nachgedacht, was ich dazu sagen soll. Das nächste Zelda-Spiel wird wahrscheinlich früher kommen, als wir glauben. Ich werde mit euch über ein paar Dinge reden, sobald die Kamera aus ist."

Auf die Nachfrage eines Kollegen, ob es sich bei diesem Spiel um das neue Projekt der TriForce Heroes-Macher handeln könnte, das erneut auf Koop setzt, sagt Khan nur: "Um, nicht wirklich."

Was steckt dahinter? Diese Unterhaltung, die hier übrigens unter diesem Link nachverfolgen könnt, klingt sehr danach, als hätte Khan bereits ein paar Infos zugespielt bekommen, die er für glaubwürdig hält. Was er aber weiß und was er mit seinen Kollegen geteilt hat, erfahren wir leider nicht.

Erwartungen müssen übertroffen werden: In einem Interview mit Nikkei Trendy gab Eiji Aonuma, Producer von Breath of the Wild, zu Protokoll, dass es ihm wichtig sei, im Hinblick auf die Zukunft von Zelda Überraschungen zu bieten, die alle Erwartungen übertreffen. Ob das dann aber so schnell geht, ist kaum vorstellbar.

Was meint ihr, wann das nächste Zelda kommt?