Kriegt das neue Naughty Dog-Spiel eine Open World? Laut Insider bekommt ihr ganz viel spielerische Freiheit

Das kommende Spiel von Naughty Dog könnte euch weit mehr Freiheiten bieten.

Ganze vier Jahre hat The Last of Us Part 2 bereits auf dem Buckel und nachdem der geplante Mehrspieler-Ableger von Sony gestrichen wurde, steht weiterhin die große Frage im Raum, welche Art Spiel Naughty Dog als nächstes auf die PS5 bringt. Sicher ist bislang nur, dass das Studio aktuell an gleich mehreren Titeln arbeitet.

Als recht sicher gilt auch, dass der nächste Blockbuster Ellie, Nathan und Co. noch eine Pause gönnt und wir es mit einer frischen IP zu tun bekommen – und zu der gibt's nun eine sehr interessante Aussage.

Spannende neue Aussage zum nächsten Naughty Dog-Spiel

Diese Aussage stammt von MinnMax-Gründer Ben Hanson (ehemals Game Informer), der im Video-Podcast über das neue Spiel von Naughty Dog spricht und dabei eine durchaus interessante Information aus einer internen Quelle preisgibt.

Das Gespräch mit einer Naughty Dog-nahen Person gibt er wie folgt wieder:

"Der Tonfall war so, dass ihr alle noch nicht für das bereit seid, was da auf euch zukommt, und der Tonfall war - ich werde das Spiel, das sie zum Vergleich herangezogen haben, nicht nennen, weil ich nicht will, dass die Leute denken: MinnMax hat gesagt, dass es genau so sein wird - aber sie haben es mit einem Spiel mit viel Spielerfreiheit verglichen.

Hanson gibt zudem an, dass es sich beim nicht genannten Spiel nicht (!) um die Hitman-Reihe handelt. Die Stealth-Reihe von IO Interactive ist seit vielen Jahren für ihren Sandbox-Charakter bekannt, in der sehr viele Wege zum Ziel führen und Spieler*innen möglichst viel Freiheit in puncto Gameplay gewährt wird.

Nimmt sich Naughty Dog etwa FromSoftware zum Vorbild?

Denken wir heutzutage an spielerische Freiheit und klammern Baldur's Gate 3 mal aus, kommt natürlich unweigerlich der Gedanke an Open World-Spiele auf. Einen ersten Versuch mit einem größeren Areal gab's schließlich bereits in Uncharted: The Lost Legacy und auch The Last of Us Part 2 bietet deutlich größere Areale als noch der Vorgänger.

Folgt also mit dem neuen Spiel der nächste Schritt?

Was sagt Naughty Dog? Bereits 2023 gab Neil Druckmann gegenüber der Washington Post an, dass der Fokus künftig weniger auf "traditionellen Erzählweisen" liegen soll. Als Musterbeispiele nannte er Elden Ring und den düsteren Sidescroller Inside, die beide großen Wert auf environmental storytelling legen. Also die Schauplätze selbst einen Teil der Geschichte transportieren und es an uns als Spielern liegt, solche Geschichten in der Spielwelt selbst zu entdecken.

Natürlich bedeutet eine solche Aussage von Druckmann nicht, dass Naughty Dog überspitzt formuliert Elden Ring 2 entwickelt. Zusammen mit dem Hinweis bezüglich der neuen IP auf mehr spielerische Freiheit und einem Fokus auf neue Erzählweisen ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass Naughty Dog mit der nächsten Produktion in Richtung Open World geht.

Hättet ihr Lust auf ein Open World-Spiel von Naughty Dog?

Wir geben die Frage daher einmal direkt an euch weiter. Wie gefällt euch die Vorstellung, dass Naughty Dog ihre erzählerischen Stärken weiter ausbaut und uns auch spielerisch deutlich mehr Freiheiten bietet – beispielsweise mit einer Open World?

Wie es auch kommt, ob mit Open World oder ohne, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was Druckmann und Co. aktuell im Geheimen köcheln und hoffen, dass wir spätestens 2025 mehr über das neue Spiel von Naughty Dog erfahren.