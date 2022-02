Die PlayStation 5 verfügt über einen 1 TB großen internen Speicher. Für den Anfang genügt dieser, aber wenn ihr mehrere AAA-Spiele gleichzeitig auf eurer PS5 installiert haben wollt, dann ist eine Erweiterung des Speicherplatzes mit der Zeit notwendig. Möglich ist dies bei Sonys Konsole über den Einbau einer SSD. Wie das funktioniert, haben wir euch in unserem Artikel zum Einbau einer PS5 SSD erklärt.

Dabei ist nicht jede SSD für die PS5 geeignet. Es gibt ein paar Punkte zu beachten. Eine SSD, die bestens für die PlayStation 5 geeignet ist, bekommt ihr jetzt im Angebot bei notebooksbilliger zum neuen Bestpreis.

2 TB Crucial P5 Plus SSD für PS5 kaufen

Top-Angebot: Ihr erhaltet die 2 TB Crucial P5 Plus SSD bei notebooksbilliger für nur 249 Euro plus 3,99 Euro Versand. Insgesamt kostet sie also 252,99 Euro. Günstiger gab es diese SSD noch nie zuvor. Im Geizhals-Preisvergleich spart ihr aktuell rund 40 Euro gegenüber dem nächstbesten Anbieter.

Das bietet die SSD: Mit der Crucial P5 Plus erwartet euch eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.000 MB/s. Für die Verwendung mit der PS5 wird noch ein zusätzlicher Kühlkörper empfohlen, sodass sie dann bestens für die Konsole geeignet ist.

Kühlkörper für SSDs:

Voraussetzungen, die eine SSD für PS5 erfüllen sollte:

Interface : PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD

: PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD Größe : 250 GB bis 4 TB

: 250 GB bis 4 TB Lesegeschwindigkeit : mindestens 5.500 MB/s

: mindestens 5.500 MB/s Formfaktor : Die PS5 unterstützt ausschließlich die M.2-Typen 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110.

: Die PS5 unterstützt ausschließlich die M.2-Typen 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110. Socket-Typ : Socket 3 (Key M)

: Socket 3 (Key M) Höhe: Insgesamt mit Kühler höchstens 11.25mm.

