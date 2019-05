Neues Need for Speed kommt 2019 & legt Fokus auf Tuning

EA hat nun ganz offiziell bestätigt, dass noch 2019 ein neues Need for Speed erscheint. Tuning soll wieder ein zentraler Teil des Spiels werden. Allerdings solltet ihr keine neuen Informationen auf der E3 erwarten.

Inoffiziell hatte der Publisher bereits auf einem Quartalsbericht erwähnt, dass das Rennspiel-Franchise dieses Jahr fortgesetzt werden soll. Nun hat sich Community Manager Ben Walke mit einem ausführlichen Blog-Post zu Wort gemeldet und verschafft etwas Klarheit.

Need for Speed 2019 mit Tuning & Cops

Neben dem Release-Jahr sagt er auch, dass "Customization" der Autos ein wichtiger Bestandteil des Franchises und auch des neuen Spiels sein wird. Wir dürfen also, wenig überraschend, wieder tunen.

Es wird allerdings nicht klar, ob er damit Leistungs- oder optische Anpassungen meint. Aus der erwähnten Konferenz wissen wir bereits, dass die "Street Racer vs. Cops"-Fantasie wieder im Zentrum steht.

Keine Neuigkeiten auf der E3

Walke dämpft aber auch direkt die Vorfreude auf neue Infos. Im Juni wird es keine Ankündigungen geben. Das schließt dementsprechend auch die E3, bzw. EAs ausgelagerte Veranstaltung EA Play mit ein.

"Werdet ihr mehr zum neuen Need for Speed erfahren? Ja. Erscheint es in diesem Jahr? Ja. Werden wir irgendwas im Juni machen? Nein. So einfach ist das (...)"

Auf Twitter fügt er noch hinzu, dass die Entwickler die Zeit im Juni lieber nutzen wollen, um weiter am Spiel zu arbeiten.

Auch wenn es also inhaltlich leider keine Enthüllungen gibt, wissen wir nun immerhin, dass wir auf der EA Play nicht mit Need for Speed rechnen sollten. Die Gamescom im August wäre die nächste Messe, auf der ein Reveal zumindest möglich wäre.