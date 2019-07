Need for Speed: Heat - Händler könnte neuen Racer jetzt geleakt haben

Noch in diesem Jahr soll uns ein neuer Need for Speed-Teil erwarten. Eine offizielle Ankündigung gibt es aber nicht, denn sämtliche Informationen zum kommenden Racer stammen lediglich aus den Quartalsberichten von EA. Wir kennen nicht einmal den finalen Titel des neuen Need for Speed-Racers. Ein österreichischer Händler könnte nun aber für den ersten Leak gesorgt haben.

Heiße Verfolgungsjagden in Need for Speed: Heat?

Auf gameware.at ist der neue Teil nämlich mit vollem Namen gelistet - Need for Speed: Heat. Demnach käme der Racer wie erwartet noch 2019 für PS4 und Xbox One in die Läden. Sogar ein Packshot ist im Store zu finden, allerdings ist es hier recht offensichtlich, dass ein Platzhalter vorliegt.

Der Zusatz mit der Jahreszahl und auch das Bild an sich passen nicht wirklich zum Namen des Spiels. Allerdings wäre es schon recht seltsam, sich für einen Platzhalter-Eintrag für ein nicht angekündigtes Spiel einfach einen Titel auszudenken. Es wäre immerhin denkbar, dass die ersten Händler schon über EAs nächstes Rennspiel informiert sind und gameware.at schlicht etwas zu früh losgelegt hat.

Was könnte der Name bedeuten? Mit dem Titel Need for Speed: Heat werden Fans geradezu zu Spekulationen eingeladen. Was könnte mit der "Hitze" im Namen gemeint sein? Vielleicht ein besonders heißes Setting in der prallen Sonne? Oder geht es um heiße Verfolgungsjagden mit der Polizei? Das neue Need for Speed soll ja das "Racer vs. Cops"-Motiv wiederbeleben.

Wir haben bei EA nachgefragt, ob sie sich zu diesem Listing äußern möchten. Bei Bedarf werden wir euch ein Update dazu liefern.

Was würdest ihr euch von einem "Need for Speed: Heat" wünschen?