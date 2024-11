Need for Speed Most Wanted-Spieler sprintet als Gordon Freeman aus Half-Life über den Highway und es ist glorreich

Need for Speed Most Wanted ist euch zu langsam? Dann haben wir hier genau das Richtige für euch.

Das schnellste Pferd im Stall von Need for Speed Most Wanted ist kein Auto mehr, sondern eine echte Kultfigur aus der Shooter-Welt. Wer so richtig Gas geben und Weltrekorde brechen will, sollte auf diese komplett absurde, aber mindestens genauso spaßige Mod setzen. Die baut das Movement-System aus Half-Life in NFS Most Wanted ein und die Ergebnisse sind ebenso großartig wie absurd. Wir jedenfalls könnten das stundenlang anschauen.

Need for Speed Most Wanted-Speedrunner bricht Weltrekord mit Gordon Freeman, und zwar um 90 Minuten

Darum geht's: Eigentlich fahren wir in Need for Speed Most Wanted illegale Straßenrennen und bekommen es mit anderen Racern sowie mit der Polizei zu tun – also genau dasselbe wie in jedem anderen Teil der Reihe. Dieser hier zählt zu den beliebtesten davon und dementsprechend gibt es eine florierende Speedrun-Community.

Wer Speedruns absolviert, kommt früher oder später auf den Idee, auch mal etwas ausgefallenere Runs auszuprobieren. Neben Glitches, die sich ausnutzen lassen, bieten sich da natürlich auch diverse Mods an. Wie zum Beispiel diese hier, die kurzerhand Gordon Freeman aus Half-Life und dessen Bewegungs-Repertoire samt der kompletten Physik in Most Wanted einführt.

Das klingt nicht nur wahnwitzig, sondern ist es auch. Ihr rennt hier also mit dem Brecheisen über die Strecken und lasst eure Gegner Staub schmecken. Gordon hat sogar einen Rückspiegel am Start und flitzt durch die Gegend, dass es eine wahre Freude ist. Hier wird das ganze Spiel ad absurdum geführt, aber gerade das macht es so unterhaltsam.

Hier könnt ihr euch den Weltrekord von Speedrunner Jeepy anschauen. Nur ein paar Minuten reichen schon, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie spaßig das Ganze aussieht:

Wieso ist das so schnell? Half-Life basiert auf der Source-Engine, und dieses Grafik-Grundgerüst lässt einige wirklich wahnwitzige Manipulationen zu. Insbesondere im Hinblick auf das Movement und die Physik-Spielereien sind Half-Life-Speedruns schon lange legendär. Hier bleibt kein Stein auf dem anderen und es lassen sich wirklich extreme Geschwindigkeiten erreichen, wenn man weiß, was man tut.

Diese Technik jetzt in einem Autorennspiel wie Need for Speed: Most Wanted zu sehen, ergibt also auf seltsame Art und Weise durchaus Sinn. Hier kann die Geschwindigkeit voll ausgenutzt werden, mit beeindruckenden Ergebnissen.

Wie Streamer Jeepy über die Straßen fegt, ist die reinste Wonne. Das einzige Problem dabei scheint zu sein, dass er oft zu schnell wird und zu hoch springt, wodurch Checkpoints verpasst werden können. Aber für den Weltrekord reicht es trotzdem locker. Die Zeit könnte laut Jeepy wohl sogar noch um rund 50 Minuten verbessert werden.

Wie findet ihr das Video? Wusstet ihr, dass Gordon Freeman so ein schneller Flitzer ist?