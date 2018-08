Nacht der Nintendo Direct vom 8. August 2018 zu Super Smash Bros. Ultimate ist gefühlt das halbe Internet in Schockstarre verfallen.

Was ist passiert? Luigi ist im Trailer zum Crossover zwischen Super Smash. Bros. Ultimate und Castlevania brutal vom Sensenmann getötet worden. Zumindest scheinbar.

Im unteren Video befindet sich Marios Bruder auf Geisterjagd, so wie wir es aus den Luigi's Mansion-Spielen kennen. Nur zieht er gegen die dunklen Mächte hier leider den Kürzeren und wird vom Tod höchstpersönlich erwischt. Dessen Sense trifft Luigi, er geht zu Boden, sein Geist verlässt den Körper...

"Hat Nintendo damit etwa Luigi getötet?", Diese Frage stellten sich etliche Nintendo-Fans im Zuge der Direct. Kotaku-Redakteur Jason Schreier nutzte die Szene aus dem Trailer sogar als Anlass, einen Nachruf mit dem Titel "RIP Luigi (1983-2018)" zu schreiben.

Auf Twitter sammelten sich in den letzten Stunden etliche Memes und schockierte Nachrichten:

Are we gonna ignore the fact that Luigi got murdered in cold blood and is literally staring at his lifeless corpse as a ghost? pic.twitter.com/kzCHAZDI1G