Super Smash Bros. Ultimate stellt nicht einfach nur einen Nintendo Switch-Port dar.

Da kommt etwas Großes auf uns zu.

So groß, dass für den Titel eine eigene Nintendo Direct abgehalten wurde. Wir haben alle Infos zusammengetragen.

Castlevania-Crossover: Wie bereits vorher geleakt wurde, gibt sich Simon Belmont aus Castlevania die Ehre. Selbstverständlich mit Peitsche!

Fan-Liebling & Donkey Kong-Schurke: King K. Rool fordern die Fans schon seit einer kleinen Ewigkeit als Kämpfer für Smash Bros., jetzt wurden ihre Gebete erhört.

Echo-Kämpfer: Bei Richter Belmont, Dark Samus und Chrom handelt es sich um Echo-Kämpfer. Also Charaktere, die sich genauso spielen wie ihr jeweiliges Gegenstück, in diesem Fall Simon Belmont, Samus Aran und Roy aus Fire Emblem.

Insgesamt kommt Super Smash Bros. Ultimate damit auf 71 spielbare Charaktere.

Es gibt drei komplett neue Arenen für Super Smash Bros. Ultimate auf der Nintendo Switch:

Zusätzlich feiern alle Stages aus allen bisherigen Smash Bros.-Teilen ihre Rückkehr. Das ergibt insgesamt 103 Arenen.

Eigentlich sind sogar noch mehr: Zählen wir die unterschiedlichen Versionen der Levels zusammen, die es dank der verschiedenen Modi gibt, erhöht sich die Anzahl sogar auf über 300.

Director Masahiro Sakurai hat auf der Nintendo Direct noch sehr viel mehr verraten. Uns stehen unter anderem einige neue Modi sowie haufenweise Anpassungsmöglichkeiten ins Haus.

Smashdown: Dieser Modus verspricht Elimination der Extraklasse. Wir wählen Kämpfer und treten gegeneinander an. Der Clou daran ist, dass wir Charaktere, mit denen wir verloren haben, anschließend nicht mehr nutzen können.

Squad Strike: In 5v5- oder 3v3-Teams treten die Spieler in Gruppen-Battles gegeneinander an. Entweder im Koop, abwechselnd oder Solo.

Turnier, Classic, Sudden Death & Co: Im Turniermodus toben sich bis zu 32 Spieler aus. Wir können auch CPU-Gegner einfügen. Alle Standard-Modi der Vorgänger gibt es auch in der Ultimate-Version.

Training kommt mit einigen neuen Einstellungsmöglichkeiten daher, genau wie der klassische Modus.

In addition, a new Training Mode will feature an exclusive grid stage so you can see how far your opponents will be launched! It’s a great way to practice perfecting your play! pic.twitter.com/mz5lIx1QeE