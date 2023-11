Superseltenes PS1-Devkit aufgetaucht - Seht wie die Konsole aussieht, mit dem Spieler sogar eigene Games entwickeln konnten

So sah das Net Yaroze-Devkit für die PS1 aus. (Bild: Modern Vintage Gamer @youtube)

Wenn ihr eine eigene PS1 zu Hause hattet, erinnert ihr euch vermutlich an einen etwas klobigen Kasten in modischem Betongrau. Allerdings gab es auch eine spezielle schwarze Version der Konsole, die wohl nur Wenige von euch besessen haben dürften, obwohl sie frei verkäuflich war: das "Net Yaroze"-Devkit, mit dem ihr sogar am heimischen PC Spiele entwickeln konntet.

Das ist das Net Yaroze

Auf X (ehemals Twitter) widmet sich der Account Obsolete Sony seltenen und vergessenen Sony-Produkten. Darunter fällt auch das Net Yaroze: ein 1996 in Japan und 1997 auch in anderen Ländern veröffentlichtes Devkit, das auf den ersten Blick wie eine ganz normale PS1 nur eben mit schwarzer Farbe aussieht.

Tatsächlich konnten Hobby-Programmierer*innen sie aber nutzen, um damit selbst von zu Hause aus Spiele zu entwickeln. Alles, was es dazu brauchte, war ein eigener Computer, um den Code zu schreiben und an die Konsole zu schicken.

So sah die schwarze Konsole aus:

Günstig war der ganze Spaß allerdings nicht, das Net Yaroze kostete nämlich zu Release rund 750 US-Dollar. Das mag bei heutigen Konsolenpreisen nicht mehr so teuer klingen, aber einmal zum Vergleich: Die normale PS1 kostete zu Release 299 US-Dollar, das Devkit war also mehr als doppelt so teuer.

Immerhin gab es zum Devkit aber auch noch zwei Controller und eine CD mit PlayStation-Entwicklertools obendrauf.

Das Net Yaroze ist übrigens nicht die einzige vergessene PlayStation-Hardware:

Anders als beim professionellen Devkit, das nicht frei verkäuflich war, fehlten dem Net Yaroze allerdings auch ein paar Funktionen. So konnten etwa keine selbst gebrannten CDs abgespielt werden.

Wollt ihr mehr Infos zur Geschichte des Net Yaroze, könnt ihr auch dieses Video anschauen:

Wie viele Einheiten des Net Yaroze genau jemals verkauft wurden, hat Sony nie veröffentlicht, zumindest gerüchteweise sollen es aber mehrere tausend gewesen sein. Neben dem Preis war sicherlich auch die Anschaffung eine Hürde.

Wie der YouTuber Modern Vintage Gamer nämlich im Video berichtet, konnte das Devkit nicht einfach im Laden gekauft werden. Stattdessen konntet ihr es ausschließlich per Post bei Sony bestellen und habt es dann ein paar Wochen später zugesandt bekommen.

Was haltet ihr von dem Devkit, würdet ihr euch eine ähnliche Variante auch für die PS5 wünschen?