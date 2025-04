"Wie kann jemand nur so gut sein?" - Dieser neue Netflix-Anime hat Fans bereits nur mit dem Opening in seinen Bann gezogen und eine ganz bestimmte One Piece-Regisseurin steckt dahinter

Megumi Ishitani stellt ihre Fähigkeiten als Regisseurin in einem neuen Anime-Intro wieder unter Beweis. (Bild: © Kenta Shinohara, Shueisha / Bibury Animation Studios)

Megumi Ishitani ist DIE Regisseurin des One Piece-Animes, die sich einen Namen in der Community gemacht hat. Nach ihrer Arbeit an einigen beliebten Anime-Episoden sowie "One Piece: Fan Letter", das ein großer Erfolg war und sie an die Spitze der One Piece-Regisseur*innen katapultiert hat, hat Ishitani nun einen neuen Hit veröffentlicht.

Mit dem Opening von Netflixs neuer Anime-Serie Witch Watch hat Ishitani ihr Können noch einmal unter Beweis gestellt und Anime-Fans auf der ganzen Welt erneut in ihren Bann gezogen.

Witch Watch's Intro ist nur so gefüllt mit Ishitanis unverkennbarem farbenfrohen Stil und die Community liebt es

One Piece-Fans haben sofort ein Gefühl der Vertrautheit beim Anschauen des Intros empfunden. (Bild: © Kenta Shinohara, Shueisha / Bibury Animation Studios)

Ein Newcomer-Anime dieser Saison hat es der Community mit seinem Opening so richtig angetan. Das Intro zu Witch Watch wird von dem beliebten und berühmten japanischen Pop-Duo Yoasobi (Frieren, Mein Star, Beastars, usw.) gesungen, außerdem ist die Regisseurin des Openings niemand geringeres als Megumi Ishitani.

Ishitani hat seit ihrer Mitarbeit an einigen visuell beeindruckenden One Piece-Folgen wie Episode 1015 und ihrer Regie des One Piece-Specials "Fan Letter" eine Art Legendenstatus unter One Piece-Fans. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Community ihren unverkennbaren Storyboard-Stil im Opening von Witch Watch sofort erkannt hat und komplett begeistert ist.

Megumi Ishitanis Stil ist für One Piece-Fans unverkennbar. (Bild: © Kenta Shinohara, Shueisha / Bibury Animation Studios)

Auf X sprechen mehrere One Piece-Fans über die beeindruckende visuelle Präsentation des Intros und loben Megumi Ishitani für ihr Talent, die Charaktere beeindruckend ins Bild zu setzen. Auch ihr Verständnis und der Einsatz von Farben in den Sequenzen von One Piece und Witch Watch haben einen großen Eindruck hinterlassen. Einige Anime-Zuschauer*innen können sich am visuellen Farbspiel nicht sattsehen und fragen sich sogar, wie jemand "so gut" sein kann.

Hier könnt ihr euch das Opening selbst ansehen und euch ein eigenes Bild von Ishitanis Arbeit in Zusammenarbeit mit Yoasobi machen:

Worum es in Witch Watch geht

Bei Witch Watch handelt es sich um eine Liebeskomödie mit Fantasy-Elementen von Kenta Shinohara, der in der Vergangenheit bereits Erfolge mit seinem Manga Sket Dance gefeiert hat.

Witch Watch erzählt die Geschichte der jungen Hexe Nico Wakatsuki und ihres Kindheitsfreundes Morihito Otogi, der zwar ein Oger ist, aber wie ein Mensch aussieht. Nachdem Nico ihr magisches Training als Hexe erfolgreich abgeschlossen hat, ziehen die beiden zusammen.

Nico und ihre magischen Fähigkeiten bringen ihre Freund*innen in einige Schwierigkeiten. (Bild: © Kenta Shinohara, Shueisha / Bibury Animation Studios)

Nico ist schon von Kindheitstagen an in Mirohito verliebt und hofft darauf, dass sie beiden ein Liebespaar werden. Immerhin soll Morihito laut Familientradition ihr "Vertrauter" werden und sie beschützen.

Dadurch, dass Nico jedoch erst eine frisch gebackene Hexe ist und manchmal noch einige Missgeschicke mit ihrer Magie passieren, müssen sich die beiden Kindheitsfreunde auf unvorhersehbare und übernatürliche Ereignisse einstellen.

0:41 One Piece Fan Letter ist eine Special-Episode, die das 25. Jubiläum des Animes feiert

Autoplay

Wann und wo ihr Witch Watch neben Netflix anschauen könnt

Witch Watch ist bei ADN, Crunchyroll, Aniverse (Prime Video) ebenso wie bei Netflix im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln verfügbar. Der Anime hat aktuell eine Episode veröffentlicht und neue Folgen erscheinen jeden Sonntag um 10:30 Uhr bei den entsprechenden Streamingdiensten.

Eine deutsche Synchronisation soll laut Netflix noch nachgereicht werden. Wann das jedoch der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt. Aber welche Animes schaut ihr euch diese Saison an und hat euch das Intro von Witch Watch überzeugt, in den Anime reinzuschauen?