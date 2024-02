Avatar: Der Herr der Elemente auf Netflix: Deutsche Synchronsprecher + Besetzung im Überblick

Alle deutschen Synchronstimmen zu Avatar: Der Herr der Elemente in Überblick. (Bild: © Netflix)

Die Live-Action-Adaption zur beliebten Nickelodeon-Serie Avatar: Der Herr der Elemente ist nun bei Netflix verfügbar. Die erste Staffel umfasst acht Folgen mit einer Länge von 45 bis 60 Minuten. Ihr könnt die Realverfilmung der beliebten Zeichentrickserie mit deutscher Synchronisation schauen oder in der englischen Originalsprache, wahlweise auch mit Untertitel.

In diesem Artikel haben wir euch die Besetzung und die deutschen Synchron-Sprecher*innen der Live-Action-Adaption zusammengefasst.

Netflix’ Avatar auf Deutsch - Die wichtigsten Darsteller*innen und Sprecher*innen der Serie

Aang - Gespielt von: Gordon Gormier - Sprecher*in: Tom Kanty

Katara - Gespielt von: Kiawentiio - Sprecher*in: Julia Kaufmann

Sokka - Gespielt von: Ian Ousley - Sprecher*in: David Turba

Prinz Zuko - Gespielt von: Dallas Liu - Sprecher*in: Sebastian Schutz

Commander Zhao - Gespielt von: Ken Leung - Sprecher*in: Erich Räuker

Feuerlord Ozai - Gespielt von: Daniel Dae Kim - Sprecher*in: Viktor Neumann

Onkel Iroh - Gespielt von: Paul Sun-Hyung Lee - Sprecher*in: Marco Kröger

Prinzessin Azula - Gespielt von: Elizabeth Yu - Sprecher*in: Yvonne Greitzke

Prinzessin Yue - Gespielt von: Amber Midthunder - Sprecher*in: Lydia Morgenstern

Teo - Gespielt von: Lucian-River Chauhan - Sprecher*in: Melina Witez

Hahn - Gespielt von: Joel Oulette - Sprecher*in: Amadeus Strobl

Pakku - Gespielt von: A. Martinez - Sprecher*in: Ronald Nitschke

Häuptling Arnook - Gespielt von: Nathaniel Arcand - Sprecher*in: Uwe Büschken

Avatar Kuruk - Gespielt von: Meegwun Fairbrother - Sprecher*in: Oliver Siebeck

Suki - Gespielt von: Maria Zhang - Sprecher*in: Manja Doering

Avatar Kyoshi - Gespielt von: Yvonne Chapman - Sprecher*in: Christin Marquitan

Jet - Gespielt von: Sebastian Amoruso - Sprecher*in: Patrick Baehr

König Bumi - Gespielt von: Utkarsh Ambudkar - Sprecher*in: Stefan Krause

Lieutenant Lee - Gespielt von: Ruy Iskandar - Sprecher*in: Timo Weisschnur

Feuerlord Sozin - Gespielt von: Hiro Kanagawa - Sprecher*in: Klaus-Dieter Klebsch

Avatar Roku - Gespielt von: C.S. Lee - Sprecher*in: Frank Röth

Gyatso - Gespielt von: Lim Kay Siu - Sprecher*in: Lutz Mackensy

Koh - Gespielt von: George Takei - Sprecher*in: Hanns-Jörg Krumpholz

Wan Shi Tong - Gespielt von: Randall Duk Kim - Sprecher*in: Axel Lutter

In der Netflix-Serie hören wir viele bekannte deutsche Stimmen

2:31 Neuer Avatar-Trailer: Deutsche Originalstimmen von Katara und Co. kehren für Netflix-Serie zurück

Falls einigen von euch die deutschen Stimmen verdächtig bekannt vorkommen, liegt ihr mit eurem Gefühl goldrichtig. Nicht nur wurden viele LA-Rollen von den deutschen Sprecher*innen aus der originalen Zeichentrickserie vertont (z.B. David Turba als Sokka, Julia Kaufmann als Katara und viele andere), sondern es finden sich auch bekannte Stimmen aus dem Anime-Bereich wieder.

So spricht etwa Oliver Siebeck, der Avatar Kuruk seine Stimme verleiht, auch Vegeta in Dragon Ball. Und Uwe Büschken hat hier nicht nur eine Rolle als Häuptling Arnook, sondern vertont auch den Dämonen Boo in der Dragon Ball-Serie.

Zu guter Letzt müsste euch Zukos Stimme sehr vertraut vorkommen, da Sebastian Schutz in Yu-Gi-Oh den beliebten Protagonisten Yami-Yugi spricht, auch bekannt als der Pharao oder schlichtweg Erwachsener-Yugi.

Welche Synchronstimme habt ihr wiedererkannt und wer ist euer Liebling?