One Piece: Alle Mitglieder von Shanks' Rothaar-Piratenbande, ihre Fähigkeiten und alle bekannten Kopfgelder

One Piece-Piratenheld Shanks und ein Teil seiner Rothaar-Piratenbande.

Die Rothaar-Piratenbande gehört zu den wichtigsten und mächtigsten One Piece-Crews. Kein Wunder also, dass sie auch in der Netflix-Verfilmung mit echten Schauspieler*innen auftaucht. Neben dem Anführer Shanks gibt es aber natürlich noch jede Menge andere Mitglieder, die wir euch hier kurz vorstellen.

Rothaar-Piratenbande dient als Vorbild für Ruffy und Co.

Bei der Rothaar-Piratenbande handelt es sich um eine beeindruckende Piraten-Crew. In der Welt von One Piece dürften ihnen nur die allerwenigsten Konrahent*innen die Stirn bieten können, wenn überhaupt. Shanks führt die Rothaar-Piratenbande an und hat sie nach der Exekution von Gol D. Roger gegründet.

Sie spielen eine zentrale Rolle: Shanks war nicht nur derjenige, der One Piece-Hauptfigur Monkey D. Ruffy seinen Strohhut geschenkt hat. Ohne die Rothaar-Piratenbande wäre Ruffy wohl auch nie an seine Teufelsfrucht gelangt, die ihm übermenschliche Gummi-Kräfte verliehen hat.

Darüber hinaus dient die Rothaar-Piratenbande als großes Vorbild für Ruffy und seine Strohhutpiraten-Bande: Shanks und Co sind nicht nur extrem stark, gefürchtet und respektiert, sondern zählen auch zu den Guten. Außerdem umweht die Crew auch nach über 1.000 Kapiteln immer noch ein Hauch des Mysteriums, viel wissen wir nicht über die einzelnen Mitglieder.

Wer gehört zur Rothaar-Piratenbande in One Piece dazu?

Shanks

Kopfgeld : über 4 Milliarden Berry

: über 4 Milliarden Berry Fähigkeit/Waffe : Haki/Gryphon

: Haki/Gryphon Status: Kapitän der Rothaar-Piratenbande

Shanks braucht keine Teufelsfrucht, um extrem stark und mächtig zu sein. Das lässt auch sein enorm hohes Kopfgeld erahnen, aber so richtig in voller Fahrt haben wir den berühmt-berüchtigten Piratenkapitän eigentlich noch gar nicht kämpfen sehen.

In One Piece gibt Shanks Ruffy seinen Strohhut und nimmt ihm ein Versprechen ab: Wenn sich die beiden wiedersehen und Ruffy ein berühmter Pirat geworden ist, muss er ihm den Strohhut zurückgeben.

Shanks selbst ist einer der vier Kaiser, kämpft mit seinem Säbel namens Gryphon und beherrscht aber auch ein ausgeprägtes Haki. Das Königshaki ist dabei so ausgeprägt, dass manche Piraten direkt umkippen, wenn Shanks auch nur in ihre Nähe kommt und so konnte er auch den Stinkfisch vertreiben – musste für Ruffy aber dennoch seinen Arm opfern.

Ben Beckman

Kopfgeld : nicht bekannt

: nicht bekannt Fähigkeit/Waffe : Rüstungshaki, Gewehr

: Rüstungshaki, Gewehr Status: Vize-Kapitän der Rothaar-Piratenbande

Ben Beckman versetzt sogar Marine-Admiral Kizaru in Angst und Schrecken. Als rechte Hand von Shanks und Vize-Kapitän muss seine Kampfkraft beeindruckend sein. Im Kampf setzt er auf seine hohe Intelligenz, Rüstungshaki und ein Gewehr, mit dem er seine Gegner manchmal auch einfach nur verprügelt.

So richtig in Fahrt haben wir Ben Beckmann aber noch nie erlebt, obwohl er zu den mächtigsten Piraten der Welt von One Piece gehört.

Yasopp

Kopfgeld : nicht bekannt

: nicht bekannt Fähigkeit/Waffe : Observationshaki/Schusswaffen

: Observationshaki/Schusswaffen Status: Kommandant/Schütze der Rothaar-Piratenbande

Yasopp ist der Scharfschütze der Rothaar-Piratenbande. Er soll so gut zielen können, dass er angeblich einer Ameise das linke Auge ausgeschossen hat. Yasopp hat einen Sohn namens Lysop (ja, das Mitglied von Ruffys Bande!), den er allerdings für ein Leben als Pirat verlassen hat.

Auch für Yasopp gilt: Wir haben ihn eigentlich noch nie richtig kämpfen gesehen, weder im One Pice-Manga noch im Anime. Aber allein die Tatsache, dass er ein Offizier von einem der gefürchteten Vier Kaiser ist, bedeutet, dass er sehr mächtig sein muss.

Lucky Lou

Kopfgeld : nicht bekannt

: nicht bekannt Fähigkeit/Waffe : Rüstungshaki, Eigenbowling/Pistole

: Rüstungshaki, Eigenbowling/Pistole Status: Kommandant/Schiffskochder Rothaar-Piratenbande

Lucky Lou aka Lucky Roux kocht und isst für sein Leben gern. Er beherrscht nicht nur die Fähigkeit des Rüstungshaki, sondern auch noch eine ganz eigene Kampftechnik: das sogenannte Eigenbowling. Dabei rollt er sich zu einer großen Kugel zusammen und kegelt seine Feinde einfach um. Manchmal wird er wohl auch von seinen Kameraden geworfen.

Der Schiffskoch der Rothaar-Piraten wirkt auf den ersten Blick zwar sehr lustig und lebensfroh, erschießt zum Beispiel aber auch erbarmungslos und ohne lange nachzudenken Menschen, die seinen Kapitän bedrohen. Weil er eines der hochrangigsten Mitglieder von Shanks' Crew ist, muss er gehörige Macht und ein ebensolches Kopfgeld verfügen.

Weitere Mitglieder der Rothaar-Piratenbande

Die meisten Mitglieder der Rothaar-Piratenbande haben in der Netflix-Verfilmung von One Piece noch gar keine oder nur eine sehr kleine Rolle gespielt. Aber natürlich besteht die Crew von Shanks noch aus weiteren Mitgliedern, und zwar den folgenden:

Bonk Punch : Kommandant und Musiker

: Kommandant und Musiker Monster : Kommandant und Musiker

: Kommandant und Musiker Building Snake : Kommandant und Navigator

: Kommandant und Navigator Hongou : Kommandant und Schiffsarzt

: Kommandant und Schiffsarzt Gab : Kommandant

: Kommandant Lime Juice : Kommandant

: Kommandant Rockstar: Mitglied

Sonderfall Uta: Uta war als Musikerin und Adoptiv-Tochter von Shanks ebenfalls Mitglied der Rothaar-Piratenbande. Ihr Kopfgeld beläuft sich auf 3 Milliarden Berries und Uta spielt eine der Hauptrollen im One Piece-Film: Red. Sie hat eine spezielle Gesangs-Teufelsfrucht namens Uta Uta no Mi gegessen und ihr Status ist aktuell unklar – womöglich ist sie verstorben.

Wie findet ihr die Umsetzung der Rothaar-Piratenbande in der Live Action-Adaption?