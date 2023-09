One Piece: Das sind die 7 Samurai der Meere mit ihren Teufelsfrüchten und Kopfgeldern

Die 7 Samurai sind berüchtigte Piraten in der Welt von One Piece. (Bild: Toei Animation)

Die Strohhut-Bande segelt in One Piece um die ganze Welt und trifft dabei auf allerlei Freunde und Feinde. Zu ihnen gehören auch die sogenannten 7 Samurai der Meere, die als besonders angesehen und gefährlich gelten.

Wer sind die 7 Samurai?

Die 7 Samurai der Meere (auch bekannt als 'Shichibukai' auf Japanisch oder 'Warlords of the Sea' auf Englisch) ist eine Gruppe, die von der Weltregierung gegründet wurde, und der mächtige Pirat*innen angehören.

Die Mitglieder geben einen Teil ihrer Freiheit auf, um mit der besagten Weltregierung zusammenzuarbeiten. Im Gegenzug erhalten sie Immunität und gewisse Privilegien, wie etwa die Erlaubnis, legal zu plündern – angelehnt an das Freibeuter-System der realen Welt.

Die Weltregierung behält sich vor, Pirat*innen den Titel zu entziehen, wenn sie gegen die Institution operieren, um neue Kapitäne einzusetzen.

Wer gehört zu den 7 Samurai der Meere?

Nachstehend zählen wir die ersten sieben Mitglieder auf. Neue oder ausgewechselte Mitglieder findet ihr in einem Spoilerkasten am Ende der Aufzählung. Aber bedenkt: Auch mit den ersten 7 Samurai spoilern wir euch möglicherweise.

Dracule 'Falkenauge' Mihawk

Crew: Einzelgänger

Einzelgänger Kopfgeld: unbekannt

unbekannt Teufelsfrucht: keine

keine Erstauftritt: Episode 49 / Kapitel 49 / Netflix-Serie: Staffel 1 Episode 5

Falkenauge gilt in der Welt von One Piece als der mächtigste Schwertkämpfer. Durch diesen Titel wird er von Zorro als das ultimative Ziel auf seinem persönlichen Weg zum besten Schwertkämpfer angesehen.

Obwohl er mit der Weltregierung zusammenarbeitet, sieht man ihn oft alleine segeln. Ist er nicht mit seinem Boot, das wie ein Sarg aussieht, auf den Weltmeeren unterwegs, residiert er auf der Insel Kuraigana.

Sir Crocodile

Bild: Toei Animation

Crew: Baroque Firma

Baroque Firma Kopfgeld: 81 Mio. Berry

81 Mio. Berry Teufelsfrucht: Sand-Frucht

Sand-Frucht Erstauftritt: Episode 76 / Kapitel 126

Sir Crocodile hat seinen Titel als Samurai der Meere ausgenutzt, um im Königreich Alabasta als ein Volksheld bekannt zu werden. In Wirklichkeit möchte er das Land aus den Schatten heraus mit seiner Baroque Firma übernehmen.

Als Sand-Mensch kann er seinen Körper in Sand verwandeln, formen und so Attacken gezielt ausweichen.

Sir Crocodile war der erste Gegner, der Ruffy besiegt hat. Er wurde von diesem allerdings schließlich geschlagen und seine Machenschaften aufgedeckt. Daraufhin verlor er seinen Rang als Samurai der Meere.

Don Quichotte de Flamingo

Crew: Don Quichotte Piratenbande

Don Quichotte Piratenbande Kopfgeld: 340 Mio. Berry

340 Mio. Berry Teufelsfrucht: Faden-Frucht

Faden-Frucht Erstauftritt: Episode 151 / Kapitel 233

Don Quichotte de Flamingo ist König von Dress Rosa und nutzt die Immunität seines Titels aus, um das Volk zu unterjochen. Mit der Faden-Frucht kann er nicht nur Leute kontrollieren, sondern die Fäden aus seinem Körper auch als Waffe nutzen.

Zu seinen Untergebenen gehört die Don Quichotte-Family. Seinen ersten Auftritt hat de Flamingo im Rahmen einer Zusammenkunft der 7 Samurai der Meere, um zu bestimmen, wer ein vorheriges Mitglied ersetzt. Dort zeigt er, wie grausam er ist, indem er zwei Marine-Soldaten gegeneinander kämpfen lässt.

Bartholomäus Bär

Crew: keine

keine Kopfgeld: 296 Mio. Berry

296 Mio. Berry Teufelsfrucht: Tatzen-Frucht

Tatzen-Frucht Erstauftritt: Episode 151 / Kapitel 233

Bartholomäus Bär ist ein Mysterium. Zum Zeitpunkt seines Auftritts ist nicht klar, zu wessen Piratenbande er gehört.

Mit der Tatzen-Frucht kann Bartholomäus Bär Luft komprimieren und dekomprimieren, was zu Explosionen und rapiden Luftdruckänderungen führt.

Erstmals in Erscheinung tritt Bartholomäus Bär in derselben Szene wie Don Quichotte de Flamingo auf. Zusammen mit der Marine bestimmen die beiden ein neues Mitglied der 7 Samurai der Meere.

Gecko Moria

Bild: Toei Animation

Crew: Morias Piratenbande

Morias Piratenbande Kopfgeld: 320 Mio. Berry

320 Mio. Berry Teufelsfrucht: Schatten-Frucht

Schatten-Frucht Erstauftritt: Episode 343 / Kapitel 449

Gecko Moria besitzt mit der Thriller Bark das größte Schiff in der Welt von One Piece. Er ist Kapitän der Moria Piratenbande, die hauptsächlich aus Zombies besteht.

Mit der Schatten-Frucht kann Gecko Moria Schatten kontrollieren und anderen Lebewesen die Schatten klauen, um Tageslicht für sie tödlich zu machen. Außerdem nutzt er die Schatten, um seinen Zombies zu beleben und ihnen eine Persönlichkeit zu geben.

Boa Hancock

Crew: Kuja Piratenbande

Kuja Piratenbande Kopfgeld: 80 Mio. Berry

80 Mio. Berry Teufelsfrucht: Liebes-Frucht

Liebes-Frucht Erstauftritt: Episode 410 / Kapitel 516

Boa Hancock ist die einzige Frau unter den 7 Samurai der Meere. Sie ist die amtierende Königin von Amazon Lily, einer Insel, auf der nur Frauen leben.

Mit ihrer Liebes-Frucht versteinert sie Männer, die sich in sie verguckt haben.

Im Gegensatz zu vielen anderen Samurai führt sie nichts Böses im Schilde und wird später eine wichtige Verbündete von Ruffy.

Jimbei

Crew: Sonnenpiratenbande

Sonnenpiratenbande Kopfgeld: 250 Mio. Berry

250 Mio. Berry Teufelsfrucht: keine

keine Erstauftritt: Episode 430 / Kapitel 528

Jimbei ist ein Fischmensch, dessen Name bereits Episode 31 respektive Kapitel 69 von Kopfgeldjäger Yosaku genannt wird. Er ist Kapitän der Sonnenpiratenbande, zu der ehemals auch Arlong, Okta, Schwarzgurt und Kiss gehörten, die Namis Dorf zerstörten.

Zu seinen Spezialitäten gehört der Kampfstil 'Fischmenschen-Karate'.

Als Ruffy das erste Mal auf ihn trifft, ist Jimbei bereits kein Mitglied der 7 Samurai der Meere mehr.

Weitere Mitglieder der 7 Samurai

Durch bestimmte Ereignisse in der Geschichte von One Piece, kommt es dazu, dass Mitglieder der Gruppierung ausgetauscht werden. Wir haben die Namen in einen Spoilerkasten gesetzt.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Buggy der Clown

Trafalgar Law

Blackbeard

Edward Weevil

In dem folgenden Artikel erfahrt ihr, wie ihr den Anime legal auf Deutsch streamen könnt. Außerdem stellen wir euch die Strohhut-Bande genauer vor und welche Teufelsfrüchte es gibt:

Die 7 Samurai der Meere sind eine wichtige Institution der Geschichte und sorgen für das Gleichgewicht auf der Welt. Wer ist euer liebstes Mitglied? Wer hätte eurer Meinung nach verdient, in die Ränge der 7 Samurai aufgenommen zu werden? Welchen Antagonist mögt ihr aus One Piece generell am liebsten? Schreibt es gerne in die Kommentare!