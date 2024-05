Bye, bye Netflix für 7,99€: Das Basis-Abo fliegt endgültig raus und ihr habt nicht viel Zeit für den Wechsel

Das werbefreie Basis-Abo von Netflix gibt es in wenigen Tagen such bei uns nicht mehr.

Netflix macht sich aktuell mit vielen Entscheidungen rund um seine Abo-Angebote nicht gerade beliebt. Nachdem erst vor wenigen Tagen die Preise für Bestandskunden angehoben wurden, macht der Streaminganbieter jetzt auch beim Basis-Abo ernst und nimmt es komplett aus dem Programm.

Schon seit einigen Monaten war es nicht mehr möglich, das Basis-Abo neu zu buchen, aber ihr konntet zumindest ein bestehendes Abo weiterhin nutzen. Das ändert sich jetzt aber. Demnächst zwingt Netflix euch nämlich dazu, auf ein anderes Abo zu wechseln oder zu kündigen.

Netflix entfernt Basis-Abo jetzt auch bei uns: Das müsst ihr wissen

Komplett überraschend kommt die Ankündigung nicht. Schon Anfang des Jahres (via The Verge) hatte Netflix gegenüber Aktionären angekündigt, das Basis-Abo in Ländern auslaufen lassen zu wollen, in denen es das günstige Abo mit Werbung gibt.

Jetzt ist es auch in Deutschland soweit. Erste Nutzer*innen (via GameStar) werden seit einigen Tagen via E-Mail und ein Pop-up in der App darüber informiert, dass eine Preisänderung ansteht. Konkret bedeutet das, dass ihr das Basis-Abo nur noch wenige Tage nutzen könnt und dann auf ein neues Abo mit oder ohne Werbung wechseln müsst.

Für wen gilt die Änderung? Für alle Bestandskund*innen, die aktuell ein Basis-Abo besitzen.

Ab wann gilt die Änderung? Das dürfte davon abhängen, wann ihr die Benachrichtigung erhaltet. Für erste Kund*innen tritt sie bereits ab dem 1. Juni in Kraft, bekommt ihr die Nachricht aber später, könntet ihr auch noch ein paar Tage länger Zeit haben. Ihr solltet also etwa einen Monat Zeit für den Wechsel bekommen. Habt ihr bisher noch keine Mail erhalten, sollte sie in den nächsten Tagen eintreffen.

Auf welches Abo kann ich wechseln? Auch wenn die App euch vermutlich das Basis-Abo für 13,99 Euro vorschlagen dürfte, könnt ihr grundsätzlich auf alle anderen Abos wechseln. Dazu zählen das Standard-Abo mit Werbung, das normale Standard-Abo und das Premium-Abo.

Bei mehreren dieser Abos wurden allerdings die Preise in letzter Zeit erhöht:

Mehr zum Thema Netflix wird jetzt auch für Bestandskunden teurer: Das müsst ihr tun, wenn ihr weiterschauen wollt von Eleen Reinke

Wollt ihr euch das Abo mit weiteren Personen teilen, könnt ihr das mit der Standard-Variante (maximal eine weitere Person) oder der Premium-Variante (maximal zwei weitere Personen) machen und zahlt pro haushaltsfremder Person 4,99 Euro pro Monat drauf. Damit würde der Aufpreis für den Abo-Wechsel immerhin nicht so groß ausfallen.

Wollt ihr im vorgegebenen Zeitraum übrigens nicht auf das teurere Abo wechseln, müsst ihr nichts weiter machen. Dann läuft euer Abo nämlich automatisch zum Ende des Monats aus, in dem ihr wechseln müsst, also frühestens am 1. Juli.

Hattet ihr bisher noch ein Basis-Abo bei Netflix und falls ja: Wechselt ihr auf ein anderes Abo oder kündigt ihr jetzt?