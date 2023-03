Netflix hat geheime Codes, mit denen ihr alle versteckten Kategorien findet

Überraschung! Mit diesen versteckten Netflix-Codes könnt ihr das Programm viel besser durchstöbern.

Netflix bietet zwar viele Serien, Filme und Dokus an, aber nur wenig Übersicht. Die von Netflix vorgegebenen Genres sind geradezu versteckt und selbst wenn ihr sie findet, lassen die Einordnungen oft stark zu wünschen übrig.

Aber wir haben gute Neuigkeiten: Es gibt eine ganze Reihe an detaillierten Kategorien für ganz bestimmte Shows und Filme. Ihr könnt dann beispielsweise ganz gezielt nach relativ allgemeinen Kategorien wie Komödien suchen, aber auch sehr spezifisch nach Anime-Dramen oder Anime-Horror . Die basieren auf Zahlen-Codes und ihr findet sie hier.

Netflix-Codes: Mit diesen versteckten Zahlen lässt sich das Angebot sortieren

Darum geht's: Netflix hat ein derart großes Angebot, das die Übersicht leidet und die Auswahl schwer fällt. Wer hat nicht schon einmal länger nach etwas zum Ansehen gesucht, als das dann letztlich wirklich geschaut wurde? Aber die Seite Netflix-Codes.com schafft Abhilfe und liefert haufenweise geheime Codes für alle Kategorien.

So funktioniert's: Sucht euch den passenden Code für die Kategorie heraus, die euch am interessantesten erscheint. Es gibt 20 Überkategorien mit jeweils nochmal einigen Unter-Kategorien. Ihr solltet also definitiv finden, wonach euch der Sinn steht.

Wenn ihr Netflix im Browser nutzt: Gebt den Zahlen-Code oben in der URL-Zeile am Ende dieser URL statt der beiden xx ein: https://netflix.com/browse/genre/xx oder gebt die Zahlen ins Suchfeld ein. Ihr müsst dafür aber eingeloggt sein.

Gebt den Zahlen-Code oben in der URL-Zeile am Ende dieser URL statt der beiden xx ein: https://netflix.com/browse/genre/xx oder gebt die Zahlen ins Suchfeld ein. Ihr müsst dafür aber eingeloggt sein. Wenn ihr Netflix in der App nutzt: Am TV, Tablet oder Handy könnt ihr den Zahlen-Code ebenfalls direkt in die Suchzeile eingeben. Startet ihr die Suche, bekommt ihr in den Ergebnissen die passenden Titel angezeigt.

Es funktioniert wirklich! Wir haben es für euch ausprobiert und nicht schlecht gestaunt. Das Ganze klappt ganz hervorragend.

Wenn auch mit einer kleinen Einschränkung: Da Netflix beim weiteren runter-Scrollen nicht aufhört, irgendetwas anzuzeigen, passen die Ergebnisse irgendwann nicht mehr richtig. Die ersten Einträge sind aber tatsächlich immer optimal.

Das sind die geheimen Netflix-Codes:

Möglichkeit 1:

Ihr könnt breit gefächert nach übergeordneten Kategorien wie LGBTQ, Anime, Horror, Drama, Musik, Dokus oder ähnlichem suchen:

Möglichkeit 2

Dann gibt es auch noch diese speziellen Kategorien:

Ihr habt aber auch die Möglichkeit, sehr viel spezifischere Codes einzugeben. Bei Anime gibt es beispielsweise noch die folgenden Unterkategorien.

Geheimer Anime-Code auf Netflix: 7424

Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Sortierung Netflix offensichtlich eigentlich vornimmt und wie wenig davon über die normale Menüführung schnell und einfach verfügbar gemacht wird. Das könnte doch eigentlich auch einfacher gehen, indem es direkt angeboten werden würde.

Was haltet ihr von den geheimen Codes, kanntet ihr sie schon? Erleichtert euch das die Suche ober habt ihr immer noch die Qual der Wahl?