Netflix One Piece Staffel 2: Mit dieser kleinen Szene kann die Serie eine der bedeutendsten Figuren der Geschichte anteasen

One Piece hat so einige Geheimnisse und Mysterien über die langen Jahre aufgebaut. Viele davon wurden dieses Jahr durch den Manga und den Anime gelüftet. Auch Netflixs Live-Action-Verfilmung zur beliebten Shonen-Reihe von Eiichiro Oda durfte einen großen Erfolg verzeichnen. Es ist also nicht verwunderlich, dass Fans gespannt auf die zweite Staffel warten.

Nicht nur hat der Streamingdienst in den letzten Tagen die Schauspieler*innen und deren Rollen in der heiß erwarteten zweiten Staffel preisgegeben, sondern auch indirekt die dazugehörigen Arcs verraten.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich milde Spoiler zu Ruffys Familie und zukünftigen Verbündeten. Solltet ihr noch nicht die Logue Town- und die Enies Lobby-Arc abgeschlossen haben, seid ihr hiermit gewarnt.

Einer der wichtigsten Arcs in der Fortsetzung scheint die Logue Town-Arc zu sein und das heißt wiederum, dass ein ganz besonderer Charakter seinen Auftritt haben wird: Monkey D. Dragon.

Ruffys Vater in Logue Town und Smokers erster Auftritt

In der Logue Town-Arc tauchen mehrere wichtige Charaktere zum ersten Mal auf. Dazu gehören Tashigi, Smoker und natürlich Ruffys Vater höchstpersönlich - Monkey D. Dragon. Das Zusammentreffen von Smoker, Dragon und Ruffy ist einer der bedeutendsten Momente in der Serie, da zu diesem Zeitpunkt die Community nichts oder kaum etwas von Ruffys Familie wusste.

Für Smoker als Marine-Kapitän und Tashigi als Mitglied seiner Gruppe war klar, dass sie die Strohhütte festnehmen mussten. Auf sie waren schließlich Kopfgelder ausgesetzt und sie haben genug Tumult angerichtet, dass sie als Gefahr eingestuft wurden.

Es kommt also nicht überraschend, dass Smoker es fast geschafft hatte Ruffy festzunehmen, wäre da nicht eine weitere Figur aufgetaucht und hätte den Gummi-Jungen vor Smoker gerettet: Monkey D. Dragon persönlich – Ruffys leiblicher Vater.

Das zeichnet einen der bedeutendsten Momente in der Serie, da zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Folge niemand etwas über Ruffys Familie wusste und Money D. Dragons Identität hier noch nicht enthüllt wird. Nicht einmal Ruffy selbst wusste zu dem Zeitpunkt, dass es sein Vater war. Der Charakter war also ein Mysterium für Fans.

Nachdem die Logue Town- und die Enies Lobby-Arc abgeschlossen wurden, kam es zur großen Enthüllung durch Garp: Dragon, der Anführer der Rebellen, ist Ruffys Vater und sein eigener Sohn.

One Piece Staffel 2 kann etwas ganz besonderes aus dem kleinen Zusammenstoß machen

Dadurch, dass dieser Zusammenstoß zwischen Smoker, Ruffy und Dragon nur eine kleiner, aber wichtiger Moment für den Anime und den Manga war, kann die zweite Staffel von One Piece etwas ganz besonderes aus der Szene machen.

Allein durch die jetzigen Kenntnisse und Verhältnisse der D. Familie könnte der Streaming Anbieter subtil auf die Verwandtschaft und die Verbindung der beiden hinweisen, ohne besonders viel für Nicht-Kenner*innen zu spoilern.

Es bleibt abzuwarten, ob Netflix den Schauspieler von Monkey D. Dragon noch enthüllen wird oder ob das bis zum Release ein Mysterium bleiben wird. In jedem Fall ist die Enthüllung der einzelnen Schauspieler*innen zur Little Garden-, Drum Island- und Logue Town-Arc für Fans aufregend.

Wen würdet ihr gern in der Rolle von Dragon sehen und welche Easter Eggs erwartet ihr in der zweiten Staffel von Netflixs One Piece?