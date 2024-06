One Piece Staffel 2 enthüllt gleich 4 neue Schauspieler auf einmal: Das sind die Baroque Works-Agenten!

Jetzt kennen wir die ersten Darsteller*innen der Baroque Works-Agenten, die wir in Staffel 2 der One Piece-Serie treffen.

Die erste Staffel der Live-Action-Serie zu One Piece war ein voller Erfolg für Netflix, entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass die Arbeiten an der nächsten Season bereits in vollem Gange sind. Langsam trudeln auch die ersten Infohäppchen zu Staffel 2 rein, unter anderem hat der offizielle X-Account gleich mehrere neue Darsteller*innen enthüllt.

Das sind die Mitglieder von Baroque Works in der Serie

In einem Post auf X (ehemals Twitter) hat der One Piece Netflix-Account jetzt nämlich ein neues Bild geteilt. Das enthüllt gleich vier Darsteller*innen und die Charaktere, die sie in der Serie übernehmen:

David Dastmalchian als Mr. 3

als Mr. 3 Jazzara Jaslyn als Miss Valentine

als Miss Valentine Camrus Johnson als Mr. 5

als Mr. 5 Daniel Lasker als Mr. 9

Hier könnt ihr euch die Schauspieler*innen und ihre Manga-Vorlagen direkt einmal anschauen:

Dass die vier Darsteller*innen zusammen enthüllt werden, ist natürlich kein Zufall. Wer die Manga- und Animevorlage kennt, weiß, dass die Charaktere alle Agent*innen der Kriminalorganisation Baroque Works sind und als Antagonist*innen in der Serie auftreten.

Die Strohhutpiraten-Bande trifft alle von ihnen während der Alabasta-Saga, genauer gesagt der Whisky Peak- und Little Garden-Arc, wo sie sich den Agent*innen im Kampf stellen müssen.

Nicht nur das: Fans wissen natürlich auch, dass die Crew hier zum ersten Mal auf Prinzessin Vivi treffen wird. Damit ist also auch effektiv bestätigt, dass wir sie in der zweiten Staffel sehen werden. Wer die Rolle der Prinzessin übernimmt, ist bislang noch nicht bekannt.

Wir können aber darauf hoffen, dass der offizielle X-Account in den nächsten Tagen auch noch weitere Castings teilt. Immerhin warten Fans auch ungeduldig auf die Casts von Ace, Smoker, Nico Robin, Sir Crocodile und Co.

Wann kommt Staffel 2 von One Piece? Aktuell gibt es noch kein konkretes Releasedatum für die zweite Staffel der Live-Action-Serie. Zumindest hatten die Produzenten im Herbst letzten Jahres aber bereits angedeutet, dass wir mit einem Jahr bis 18 Monaten Wartezeit rechnen müssen – mit etwas Glück wäre ein Release also noch 2024 möglich, wir rechnen aber eher mit einem Zeitrahmen 2025. Die zweite Staffel dürfte wie schon die erste wieder exklusiv auf Netflix laufen.

Wie findet ihr das Casting und welche Rollen aus der zweiten Staffel würdet ihr als nächstes sehen wollen?