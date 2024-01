Die Top 10 der meistgesehenen Animes auf Netflix überrascht, denn Platz 1 ist nicht Demon Slayer

Die Serie auf Platz 1 der meistegschauten Serien auf Netflix überrascht.

Netflix bietet mittlerweile eine Menge Animes. Neben unbekannteren Serien wie Komi Can’t Communicate und Little Witch Academia gibt es auch die großen Hits wie Demon Slayer und Cyberpunk Edgerunners. Selbst Klassiker wie Cowboy Bebop und Neon Genesis Evangelion sind auf der Plattform zu finden.

Doch welche Animes sind für die Zuschauer besonders interessant? Anime News Network hat nun eine Grafik mit der Top 10 aller Animes erstellt, die auf Netflix am meisten angeschaut wurden. Dabei überrascht vor allem der erste Platz.

Netflix-Animes: Das sind die 10 meistgesehenen Serien

Welche Serien sind in den Top 10? Die Platzierungen basieren darauf, wie viele Stunden die Animes geschaut wurden. Sie wurden auf die Stunden, die vom Anime auf Netflix verfügbar sind, bezogen. Es wurden nur Serien berücksichtigt, die es bereits in der ersten Jahreshälfte von 2023 zu sehen gab:

Platz 1: Record of Ragnarok (11 Mio Zuschauende pro Stunde)

Record of Ragnarok (11 Mio Zuschauende pro Stunde) Platz 2: Demon Slayer (10,8 Mio Zuschauende pro Stunde)

Demon Slayer (10,8 Mio Zuschauende pro Stunde) Platz 3: Vinland Saga (5,7 Millionen Zuschauende pro Stunde)

Vinland Saga (5,7 Millionen Zuschauende pro Stunde) Platz 4: Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre (5,6 Mio Zuschauende pro Stunde)

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre (5,6 Mio Zuschauende pro Stunde) Platz 5: Oshi No Ko (5,4 Mio Zuschauende pro Stunde)

Oshi No Ko (5,4 Mio Zuschauende pro Stunde) Platz 6: Cyberpunk Edgerunners (4,7 Mio Zuschauende pro Stunde)

Cyberpunk Edgerunners (4,7 Mio Zuschauende pro Stunde) Platz 7: Gudetama: An Eggcellent Adventure (4,5 Mio Zuschauende pro Stunde)

Gudetama: An Eggcellent Adventure (4,5 Mio Zuschauende pro Stunde) Platz 8: Chainsaw Man (3,9 Mio Zuschauende pro Stunde)

Chainsaw Man (3,9 Mio Zuschauende pro Stunde) Platz 9: Hell’s Paradise (3,4 Mio Zuschauende pro Stunde

Hell’s Paradise (3,4 Mio Zuschauende pro Stunde Platz 10: One Punch Man (3,1 Mio Zuschauende pro Stunde)

Unter den Anime-Serien befinden sich einige Titel, die nicht in jedem Teil der Welt zu sehen sind. Überraschend ist beispielsweise, dass es Oshi No Ko auf Platz 5 geschafft hat, obwohl der Anime nur in Asien-Pazifik verfügbar ist.

Der Spitzenreiter Record of Ragnarok ist nicht in Indien verfügbar. Für Demon Slayer wird der Simulcast nur für Asien-Pazifik angeboten. Oshi No Ko, Chainsaw Man und Hell’s Paradise sind nur in Asien-Pazifik verfügbar, in Deutschland laufen die beiden letzten Serien auf Crunchyroll. Oshi No Ko gibt es nur auf aniverse von Prime Video.

Bei One Punch Man gibt es den gegenteiligen Fall: Der Anime ist in Amerika und Westeuropa auf Netflix verfügbar, in Asien-Pazifik jedoch nicht. Vermutlich wären einige Animes im Ranking gestiegen, wenn sie weltweit verfügbar gewesen wären. Doch ob einer der Animes an Record of Ragnarok gekommen wäre, bleibt fraglich.

Was ist Record of Ragnarok? In Record of Ragnarok kämpfen 13 Menschen gegen 13 der mächtigsten Götter. Die Götter wollen die Menschheit eigentlich auslöschen, doch in einem Turnier soll sie sich ein letztes Mal beweisen. Sollten 7 der 13 Kämpfe für die Menschen ausgehen, dürfen sie überleben.

Damit der Kampf nicht ganz so unfair ist, erhalten die Menschen Hilfe von den Walküren. Sie können sich in mächtige Waffen verwandeln.

Welche der Animes habt ihr bereits gesehen? Könnt ihr die Platzierung nachvollziehen?