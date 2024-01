5 zeitlose Anime-Klassiker, die ihr gesehen haben müsst - So könnt ihr sie schauen

Welche Animes sollte jeder Fan kennen? Wir listen euch einige Serien und Filme auf.

Kaum ein Film- und Serienfan kommt heutzutage noch an bekannten Animes vorbei. Die Bandbreite reicht von Demon Slayer über Your Name bis hin zu Attack on Titan. Solltet ihr selbst erst vor Kurzem in das Anime-Gerne vorgestoßen sein, sind euch wahrscheinlich renommierte Animes entgangen, über die Fans selbst heute noch sprechen.

Wir möchten euch hier fünf der besten Kult-Animes präsentieren, die das Genre über Jahre geprägt haben. Wir lassen dabei Animes wie Dragonball und Sailor Moon außen vor und sprechen über Serien und Filme mit überschaubarer Episodenanzahl. Zusätzlich verraten wir euch, wo ihr die Animes nachholen könnt.

Cowboy Bebop

2:51 Cowboy Bebop: Trailer zeigt Kampf zwischen Spike und Vicious

Genre: Action, Sci-Fi

Action, Sci-Fi Länge/Episoden: 26 Folgen mit je 24 Minuten

26 Folgen mit je 24 Minuten Wo kann ich den Anime schauen? Netflix

Darum geht’s: Im Jahr 2071 ist die Erde aufgrund von andauernden Meteoritenhageln kaum noch bewohnbar. Die Menschheit machte sich ins Sonnensystem auf, um dort neue Planeten zu besiedeln. 50 Jahre später treffen wir auf Spike Spiegel und seinen Partner Jet Black.

Die beiden reisen mit ihrem Raumschiff „Bebop“ durchs Weltall und gehen ihrem Beruf als Kopfgeldjäger nach. Mit der Zeit sammeln sich weitere Crewmitglieder an: Die freizügige Faye Valentine, die 13-jährige „Ed“ und Hund Ein.

Darum solltet ihr es schauen: Cowboy Bebop gilt als einer der einflussreichsten Animes aller Zeiten, vor allem im Westen sorgte er damals für Aufsehen. Er gilt als einer der ersten Anime, der es im amerikanischen Fernsehen geschafft habt, auch „Erwachsene“ anzusprechen.

Der Erfolg ist aber nicht nur auf das interessante Konzept zurückzuführen, das Jazz, Western und Science-Fiction verbindet. Sie Serie gibt auch noch für heutige Maßstäbe qualitativ hochwertige Kämpfe zu ihrem Besten.

Akira

1:22 Der Anime-Klassiker Akira von 1988 im Trailer

Genre: Action, Sci-Fi, Body Horror

Action, Sci-Fi, Body Horror Länge/Episoden: Spielfilm mit 2:04 h Laufzeit

Spielfilm mit 2:04 h Laufzeit Wo kann ich den Anime schauen? MUBI, Arthouse CNMA, Amazon Prime

Darum geht’s: Eine atomare Explosion zerstört im Jahre 1988 fast ganz Tokio. Der dritte Weltkrieg nahm daraufhin seinen Lauf. Auf den Trümmern der Stadt wurde die futuristische, aber düstere Metropole Neo-Tokyo erbaut.

31 Jahre später versuchen die Freunde Tetsuo und Kaneda zu überleben. Sie sind Teil einer Motorradgang, die sich mit rivalisierenden Gangs bekriegt. Nach einem Straßenkampf wird Tetsuo in einen Unfall verwickelt und landet in einer militärischen Einrichtung. Dort erfährt er, dass er besondere Kräfte hat, die sein Schicksal bestimmen werden.

Darum solltet ihr es schauen: Akira wird in der Popkultur immer wieder aufgegriffen. Ob als direkte Referenz in Rick & Morty oder als Inspiration für Serien wie Stranger Things: Der Film ist nicht mehr wegzudenken.

Die Genres reichen von Cyberpunk bis hin zu Body Horror und sind deshalb nichts für schwache Nerven.

Prinzessin Mononoke

1:42 Prinzessin Mononoke: Ein grausamer Kampf zwischen Mensch und Natur

Genre: Fantasy, Abenteuer

Fantasy, Abenteuer Länge/Episoden: Spielfilm mit 2:13 h Laufzeit

Spielfilm mit 2:13 h Laufzeit Wo kann ich den Anime schauen? Netflix

Darum geht’s: Der junge Prinz Ashitaka wird bei dem Versuch, sein Dorf vor einem dämonischen Keiler zu beschützen, von einem tödlichen Fluch befallen. Daraufhin begibt er sich nach Westen, um Hilfe vom Gott des Waldes zu erhalten, der sein Leben retten soll.

Auf seiner Reise trifft er auf Waldbewohner, die sich gegen Menschen wehren, weil diese die metallischen Rohstoffe des Waldes abbauen und somit ihre Heimat bedrohen. Überraschenderweise kämpfen die Waldwesen nicht alleine: Sie werden von einem jungen Mädchen namens San angeführt, das von Wölfen großgezogen wurde.

Darum solltet ihr es schauen: Bei einer Liste mit Kult-Animes darf ein Film aus dem Hause Ghibli nicht fehlen. Prinzessin Mononoke erschien bereits 1997 in Japan und war für das japanische Animationsstudio ein Wagnis. Nicht nur, dass der Film wesentlich düsterer daherkam als andere Ghibli-Filme, er nutzte auch zum ersten Mal die Cel Shading-Technik.

Prinzessin Mononoke trifft den Zeitgeist heute umso mehr, denn er thematisiert die Umweltzerstörung und das Zusammenspiel zwischen Menschen und Natur.

Neon Genesis Evangelion

0:36 Neon Genesis Evangelion - Netflix bringt den Anime-Klassiker zurück - Netflix bringt den Anime-Klassiker zurück

Genre: Sci-Fi, Drama

Sci-Fi, Drama Länge/Episoden: 26 Folgen mit je 24 Minuten + mehrere Spielfilme

26 Folgen mit je 24 Minuten + mehrere Spielfilme Wo kann ich den Anime schauen? Netflix

Darum geht’s: Ein Meteoriteneinschlag sorgt fast für den Untergang der Erde. Die Bevölkerung wurde durch das Ereignis halbiert, das von den sogenannten „Engeln“ ausgelöst wurde.

15 Jahre später taucht der verschollene Vater des 14-jährigen Shinji Ikari wieder auf Sein Sohn soll ihn in Neo Tokyo-3 besuchen, eine Stadt, die gerade vor einem weiteren Angriff der „Engel“ bewahrt werden muss. Ausgerechnet er soll den Gegenangriff mithilfe eines Mecha namens Evangelion leiten und ist damit die letzte Hoffnung der Menschheit.

Darum solltet ihr es schauen: Neon Genesis Evangelion erschien bereits 1998, doch auch heute noch wird über den Anime philosophiert. Die eigentliche Geschichte steht hierbei weniger im Vordergrund, sondern vielmehr der Subtext und die Querverweise zu verschiedenen philosophischen Theorien der Psychoanalyse. Und trotz all den komplexen Ebenen der Serie bleibt der Anime dabei stets zugänglich.

Death Note

1:27 Death Note: Light Yagami stellt mit dem Notizbuch des Todes die Welt auf den Kopf

Genre: Thriller, Mystery

Thriller, Mystery Länge/Episoden: 37 Folgen mit je 24 Minuten

37 Folgen mit je 24 Minuten Wo kann ich den Anime schauen? DVD

Darum geht’s: Die Aufnahmeprüfungen für Japans Elite-Universitäten sind für den hochintelligenten Light Yagami ein Kinderspiel. Als er eines Tages auf dem Schulhof ein rätselhaftes Notizbuch mit einer seltsamen Inschrift findet, ist er gleichermaßen fasziniert und skeptisch.

Laut dem sogenannten Death Note stirbt die Person, dessen Name er in das Notizbuch schreibt. Nach anfänglichem Misstrauen probiert er das Buch aus, indem er die Wirkungsweise an Kriminellen testet. Dabei trifft er auf den eigentlichen Besitzer des Buches, den Todesgott Ryuk.

Mit der Zeit findet er Gefallen am Töten und lebt seinen eigenen Sinn von Gerechtigkeit aus. Doch der Detektiv L kommt ihm auf die Spur und so beginnt ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel.

Darum solltet ihr es schauen: Death Note gilt auch heute noch als guter Einstieg in die Welt der Anime für all diejenigen, die es etwas komplexer mögen. Das spannende Hin und Her zwischen L und Light Yagami ist das Highlight der Serie. Jede Folge fragen wir uns, ob L dem Killer auf die Schliche kommt.

Dadurch, dass Light selbst entscheidet, wer sterben und wer leben darf, wirft die Serie moralische Fragen auf. Sie ist also nicht gerade leicht verdauliche Kost, sondern erfordert die Aufmerksamkeit des Zuschauers.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Animes empfindet ihr als zeitlose Klassiker?