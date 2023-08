Die 5 besten Animes, die ihr 2023 auf Netflix schauen könnt - Das sind unsere Empfehlungen

Netflix hat einige Animes im Angebot.

Bei den vielen Streamingdiensten, die heutzutage Animes anbieten, bleibt Anime-Fans die Qual der Wahl. Netflix hat sich inzwischen auch im Anime-Markt etabliert und bietet Serien und Filme aller Art an. Wir liefern euch mit den folgenden fünf Titeln ein paar der besten Animes, die der Steamingdienst zu bieten hat – darunter auch hauseigene Produktionen.

Chihiros Reise ins Zauberland

2:26 Chihiros Reise ins Zauberland: Ghiblis Oscar gekröntes Meisterwerk

Genre: Fantasy, Abenteuer

Fantasy, Abenteuer Länge/Episoden: Spielfilm mit 2:05 h Laufzeit

Spielfilm mit 2:05 h Laufzeit Sprache: diverse Sprachen, darunter auch OmU oder deutsche Sprachausgabe

Darum geht’s: Mit ihren Eltern im Schlepptau verirrt sich die junge Chihiro in eine magische Welt voller japanischer Mythenwesen, Flüchen und zauberhaften Landschaften. Allerdings trügt der erste Eindruck und ihre Eltern werden in Schweine verwandelt. Die ängstliche Chihiro muss diesen Fluch brechen und einen Weg aus dem magischen Land zu finden.

Darum solltet ihr es schauen: Netflix hat sich 2020 die Rechte an allen Ghibli Filmen gesichert. Chihiros Reise ins Zauberland ist Oscar-Preisträger und nur einer von 21 abendfüllenden Spielfilmen, den wir euch hier ans Herz legen können. Kaum ein anderer Film wäre ein schönerer Einstieg in die faszinierende Ghibli-Welt.

Welche Ghibli-Filme sich am meisten lohnen, lest ihr hier:

Cyberpunk Edgerunners

2:59 Cyberpunk Edgerunners: Der Trailer zur Netflix-Serie ist ein atmosphärisches Action-Biest

Genre: Sci-Fi

Sci-Fi Länge/Episoden: 10 Episoden mit je c24 Minuten

10 Episoden mit je c24 Minuten Sprache: diverse Sprachen, darunter auch OmU oder deutsche Sprachausgabe

Darum geht’s: Cyberpunk Edgerunners spielt wie das Videospiel Cyberpunk 2077 in der fiktiven und futuristischen Metropole Night City. In dieser Stadt besucht Protagonist David eine renommierte Akademie.

Eines Tages trifft er jedoch auf Lucy, was dazu führt, dass er sich einer Söldnergruppe anschließt, um sich als Edgerunner einen Namen zu machen. Um seine Ziele zu erreichen, ist David jedes Mittel recht. Dazu zählt auch die zunehmende Modifizierung seines eigenen Körpers.

Darum solltet ihr es schauen: Die Serie entstand durch eine Zusammenarbeit zwischen CD Project Red, den Entwickler*innen von Cyberpunk 2077, und dem japanischen Studio Trigger, die im Animebereich durch ihre qualitativ hochwertigen Animes wie Kill La Kill bekannt wurden. Außerdem kann sich die deutsche Synchronisation hören lassen:

Mehr zum Thema Cyberpunk Edgerunners ist der einzige Anime, den ich mir nur auf deutsch anschaue von Eleen Reinke

Haikyuu!!

0:40 Haikyuu!!: Erlebt den Volleyball-Anime jetzt auf Crunchyroll

Genre: Comedy, Drama, Sport

Comedy, Drama, Sport Länge/Episoden: 90 Episoden mit je 24 Minuten

90 Episoden mit je 24 Minuten Sprache: OmU oder deutsche Sprachausgabe

Darum geht’s: Shoyo Hinata entdeckt seine Liebe für den Volleyball-Sport und gründet in der Mittelschule seinen eigenen Club. Doch seine Mannschaft muss sich in einem Turnier dem König des Spielfelds, Tobio Kageyama, geschlagen geben.

Hinata schwört hart zu trainieren, um an der renommierten Karasuno-Oberschule angenommen zu werden und sich irgendwann an ihm zu rächen. Als er schlussendlich in den Volleyball-Verein aufgenommen wird, stellt er erschreckend fest, dass sich sein Erzfeind Kageyama dem gleichen Team angeschlossen hat.

Darum solltet ihr es schauen: In diesem Sport-Anime stehen neben dem Volleyball-Sport die Beziehungen zwischen den Teammitgliedern und Kontrahent*innen im Vordergrund, was für ordentlich Spannung sorgt.

Hinatas Aufstieg zum Profispieler ist authentisch und glaubhaft erzählt und bekommt dank vier Staffeln genug Raum, um sich zu entfalten.

Naruto Shippuden

Genre: Shonen, Action

Shonen, Action Länge/Episoden: 500 Episoden mit je 23 Minuten

500 Episoden mit je 23 Minuten Sprache: OmU oder deutsche Sprachausgabe

Darum geht’s: Der junge Naruto wünscht sich nichts sehnlicher als von den Bewohner*innen seines Heimatdorfes anerkannt zu werden. Doch er wird nicht ohne Grund von den anderen gemieden, denn ein neunschwänziger Fuchsdämon wurde in ihm versiegelt.

Er lässt sich davon aber nicht beirren und hat nur ein Ziel im Kopf: Eines Tages möchte er der stärkste Ninja und damit Hokage werden, das größte Oberhaupt im Dorf Konohagakure.

Darum solltet ihr es schauen: Die Originalserie Naruto hat mit 220 Folgen den Grundstein des jungen Shinobi gelegt. Naruto Shippuden ist die direkte Fortsetzung und liefert weitere 500 Folgen mit einem etwas ernsteren Grundton.

Wer immer noch nicht genug von der Ninjawelt hat, kann sich mit Boruto den direkten Nachfolger anschauen. Auf Netflix könnt ihr die ersten vier Staffeln sehen, in der Narutos Sohn Boruto die Hauptrolle spielt.

Violet Evergarden

1:28 Violet Evergarden: Trailer zum melancholisch schönen Netflix-Anime

Genre: Sci-Fi, Fantasy

Sci-Fi, Fantasy Länge/Episoden: 13 Episoden mit je 24 Minuten

13 Episoden mit je 24 Minuten Sprache: diverse Sprachen, darunter auch OmU oder deutsche Sprachausgabe

Darum geht’s: Nachdem der Krieg endlich vorbei ist und die Welt in eine Süd- und Nordhälfte geteilt wurde, versucht sich die junge Soldatin Violet wieder aufzuraffen und einen neuen Sinn im Leben zu finden. Im Krieg wurde sie als gefühllose Waffe eingesetzt, für die es jetzt keine Verwendung mehr gibt.

Violet findet eine neue Arbeit als „Autonome Korrespondenz-Assistentin“ beim CH Postal Service. Hier soll sie Briefe für andere Menschen schreiben. So will sie die damit verbundenen Gefühle besser begreifen, um so eines Tages die letzten Worte ihres Majors besser verstehen zu können.

Darum solltet ihr es schauen: Violet Evergarden bietet nicht nur eine herzzerreißende Geschichte mit viel Tiefe, auch die Animationen können sich dank Kyoto Animation wirklich sehen lassen.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Animes würdet ihr empfehlen?