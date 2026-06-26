Neu für Switch & Switch 2: Das sind die 10 besten Spiele im Juli 2026!

Wir haben euch zehn der besten neuen Releases für Switch und Switch 2 im Juli herausgesucht.

Im Juli könnt ihr euch auf eine ganze Reihe spannender neuer Spiele für Switch und Switch 2 freuen: Vom großen Nintendo-Exklusivtitel übers Fitness-Spiel bis hin zum Action-Rollenspiel-Hit ist so ziemlich alles dabei. Wir haben euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht, die ihr auf jeden Fall im Auge behalten solltet, und erklären euch kurz, was sie zu bieten haben. Wer lieber selbst die Neuerscheinungen durchstöbern möchte, kann das hier tun:

Splatoon Raiders

3:12 Splatoon Raiders: Neuer Trailer verrät das Release-Datum des Switch 2-Exclusive

Autoplay

Erscheint am: 23. Juli

Die Shooter-Reihe Splatoon, die bislang vor allem für kompetitive Multiplayer-Gefechte bekannt war, bekommt mit Splatoon Raiders einen Ableger, der den Fokus auf Singleplayer und Koop legt. Ihr spielt eine Mechanikerin oder einen Mechaniker und erkundet mit Unterstützung des schrägen Musiker-Trios Surimi Syndicate die geheimnisvollen Spiralit-Inseln auf der Suche nach Schätzen. Dabei stellen sich euch allerdings Horden gefährlicher Salmoniden in den Weg.

Um mit euren Feinden fertig zu werden, stehen euch nicht nur zahlreiche Waffen, sondern auch mechanische Gadgets wie Selbstschussanlagen oder eine Art selbstfahrender Rasenmäher, der Gegner zerschneidet, zur Verfügung. Außerdem werdet ihr von einem Roboter begleitet, der euch bei der Verteidigung und beim Einsammeln der Beute hilft. In eurer Basis könnt ihr eure Waffen und Ausrüstung upgraden, zudem levelt eure Spielfigur wie in einem Rollenspiel auf.

Die digitale Version im Nintendo eShop ist übrigens 10€ günstiger als die physische Version im Nintendo Store. Falls ihr euch Splatoon Raiders möglichst günstig sichern wollt, dann schlagt ihr also am besten direkt hier zu:

Rhythm Paradise Groove

Rhythm Paradise Groove bietet euch eine Menge skurriler Rhythmusspiele.

Erscheint am: 2. Juli

Rhythm Paradise Groove ist ein ungewöhnliches Rhythmusspiel, das ihr nur auf Switch und Switch 2 spielen könnt, und der jüngste Teil der schon vor rund 20 Jahren gestarteten Reihe, die international auch als „Rhythm Heaven“ bekannt ist. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Minispielen, in denen ihr stets im Takt von Musikstücken des berühmten japanischen Musikers und Produzenten Tsunku die richtigen Knöpfe drücken müsst.

Je nach Spiel löst euer rhythmisches Knopfdrücken die verschiedensten Aktionen aus: Ihr fangt fliegendes Gemüse, schwingt einen riesigen Schmiedehammer oder springt durch Ringe. Sämtliche Minispiele werden in einem niedlichen Cartoon-Stil mit tollen Animationen und einer Menge Humor in Szene gesetzt. Spielerisch stellen diese Animationen jedoch nur eine optische Hilfestellung dar, theoretisch kann man die Minispiele sogar mit geschlossenen Augen nur mithilfe des Gehörs bewältigen.

Digimon Story Time Stranger

11:58 Was ihr über Digimon Story: Time Stranger wissen müsst

Erscheint am: 10. Juli

Digimon Story Time Stranger ist ein Rollenspiel im Pokémon-Stil, in dem ihr Monster sammelt und sie in taktischen, rundenbasierten Gefechten gegen andere Monster antreten lasst. Insgesamt könnt ihr diesmal 450 verschiedene Digimon finden, weit mehr als in den Vorgängern. Noch dazu werden die Digimon hervorragend animiert und in Szene gesetzt. Das gilt insbesondere für diejenigen, auf deren Rücken, Schultern und Klauen ihr durch die Welt reisen könnt.

Wie üblich seid ihr sogar in zwei verschiedenen Welten unterwegs, nämlich im Tokio der nahen Zukunft und in der wunderschönen digitalen Welt Iliad, in der die Digimon hausen. Tokio ist zu Beginn des Spiels vom Untergang bedroht, woraufhin ihr acht Jahre in der Zeit zurückreist, um einen Weg zu finden, die Katastrophe noch abzuwenden. Der Schlüssel dazu scheint eine mysteriöse, erst kurz zuvor entdeckte Kreatur zu sein. Im Nintendo eShop findet ihr bereits eine kostenlose Demo.

High On Life 2

1:41 High on Life 2: Die abgedrehten Waffen mit Gesichtern sind zurück

Erscheint am: 1. Juli

Der bunte, humorvolle First Person Shooter High On Life bekommt einen Nachfolger: In High On Life 2 ballert ihr euch erneut durch ein schräges Universum voller skurriler Kreaturen, um einen außerirdischen Großkonzern zu bekämpfen und die Menschheit zu retten. Dabei bedient ihr euch abermals einer stattlichen Auswahl lebender, sprechender Schusswaffen, die alle eine andere Persönlichkeit haben und nie um einen witzigen Kommentar verlegen sind.

Neben diesen Schusswaffen sind das großartige Artdesign und die kreativen Schauplätze die Highlights des Spiels. Beispielsweise werdet ihr in einen Alien-Zoo, in dem Menschen ausgestellt werden, auf eine intergalaktische Messe und auf eine futuristische Luxuskreuzfahrt geschickt. Während ihr im ersten Teil noch zu Fuß unterwegs wart, rast ihr diesmal auf dem Skateboard durch die weitläufigen Level, was das ohnehin schon flotte Spieltempo noch weiter erhöht.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition

Fitness Boxing 3 bietet euch echtes Fitness-Training mit verschiedenen Trainern.

Erscheint am: 16. Juli

Das schon auf der Switch beliebte Fitness-Spiel Fitness Boxing 3 bekommt eine Nintendo Switch 2 Edition, die höhere Auflösung, eine bessere Framerate sowie neue Features und Modi mitbringt. Nach wie vor ist es das Ziel des Spiels, euch ein ernstzunehmendes Fitnesstraining zu liefern, indem es euch mithilfe der Bewegungssteuerung der Joy-Con 2-Controller im Rhythmus verschiedener Songs zuschlagen und ausweichen lässt.

Ihr könnt im freien Training selbst entscheiden, was ihr tun wollt, oder euch vom Spiel ein auf euch zugeschnittenes Trainingsprogramm zusammenstellen lassen, das eure Leistungen und Fortschritte genau aufzeichnet, damit ihr stets seht, wie sehr ihr euch steigert und ob ihr eure Ziele erfüllt. Ihr könnt zudem einen von sechs persönlichen Trainern auswählen, die euch beim Training anleiten und motivieren. Jeder von ihnen verfügt über eine eigene Persönlichkeit.

Ratatan

Ratatan mischt Roguelike-Action mit Musik und Strategie.

Erscheint am: 16. Juli

Bei Ratatan handelt es sich um einen geistigen Nachfolger des Klassikers Patapon (welcher schon letztes Jahr in einer Switch-Neuauflage erschienen ist), an dem Schöpfer des Originals mitgearbeitet haben. Es handelt sich um ein Roguelike-Actionspiel, das wie das Vorbild über Strategie- und Musikspiel-Elemente verfügt. Ihr spielt den sogenannten Ratatan, der Truppen kleinerer Kreaturen namens Cobuns anführt und mithilfe seiner Musik ihre Attacken in die gewünschte Richtung leitet.

Um eure Truppen erfolgreich zu führen, müsst ihr im richtigen Rhythmus die passenden Tasten drücken und dabei zudem stets auf eine taktisch kluge Positionierung eures Ratatans achten. Auf eurem Weg über eine geheimnisvolle Insel bekommt ihr es nämlich mit gigantischen Kreaturen zu tun, die mit euren Cobuns kurzen Prozess machen, wenn ihr sie nicht rechtzeitig zurückzieht. Neben Geschick und Rhythmusgefühl ist also auch taktische Klugheit gefragt.

Denshattack!

In Denshattack! kämpft ihr mit eurem Zug gegen einen Großkonzern.

Erscheint am: 15. Juli

Denshattack! ist ein abgedrehtes Geschicklichkeitsspiel, in dem ihr mit eurem eigenen Zug Tricks wie in einem Skateboard-Spiel ausführt, darunter Ollies, Kickflips und Grinds. Der Zug trotzt der Schwerkraft und fliegt nicht nur haushoch durch die Luft, sondern zeigt sich währenddessen auch noch erstaunlich manövrierfähig. Wie es sich für ein Spiel dieser Art gehört, könnt ihr Punkte sammeln, nach Highscores jagen und die Spitze der Rangliste erklimmen.

Denshattack! bietet aber auch eine Story und ein interessantes Setting: Ihr befindet euch in einer zwar bunten, aber dystopischen Version Japans und schließt euch Rebellengruppen an, um einen bösen Konzern zu bekämpfen. Dazu reist ihr durch verschiedene Städte und Regionen und legt euch mit Bossen wie mechanischen Würmern und wandelnden Schlössern an. Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop könnt ihr das ungewöhnliche Spielprinzip übrigens jetzt schon ausprobieren.

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

1:23 Granblue Fantasy: Relink im Trailer

Erscheint am: 9. Juli

Das erfolgreiche Action-Rollenspiel Granblue Fantasy: Relink kommt auf Switch 2, und zwar in der brandneuen Endless Rangarok Edition, die zahlreiche zusätzliche Inhalte hinzufügt, darunter neue Geschichten und Quests, zusätzliche Bosse, ganz neue Spielmodi und mächtige neue Fähigkeiten, die insbesondere im Endgame für mehr Spannung sorgen. Zu den etlichen Dutzend Stunden Spielspaß, die schon das ursprüngliche Spiel bot, kommen also noch viele weitere hinzu.

Granblue Fantasy: Relink schickt euch in die Himmelwelt, welche aus Inseln, die in scheinbar endlosen blauen Weiten schweben, besteht. Ihr spielt den Kapitän einer Himmelsfahrer-Crew und reist zusammen mit einem kleinen Drachen, einem Mädchen mit seltsamen Kräften und weiteren Begleitern zum Rand des Himmels. Unterwegs stoßt ihr auf Inseln, die von mächtigen Astralbestien bewacht werden. In den Kämpfen tretet ihr stets mit einer Gruppe aus vier Helden an. Ihr könnt allein oder im Koop spielen.

D-topia

D-topia verbindet Logikrätsel mit vielen kleinen Geschichten.

Erscheint am: 14. Juli

D-topia ist ein echter Geheimtipp für alle Fans von Puzzle-Adventures, die neben cleveren Rätseln auch auf atmosphärische Welten und gute Geschichten stehen. Ihr befindet euch hier im sogenannten Utopia-Projekt und kümmert euch um eine durch KI verwaltete Wohngemeinschaft, die das Glück all ihrer Bewohner maximieren soll. Als Betreuer sorgt ihr dafür, dass das reibungslos funktioniert, und werft dabei auch einen Blick hinter die idyllische Fassade.

Gibt es Probleme, wechselt ihr oftmals von der öffentlich sichtbaren Realität auf die sogenannte „Blockseite“, wo ihr durch das Lösen von Logikrätseln Fehler behebt. Allerdings hat jeder der Bewohner seine eigene, komplexe Geschichte und nicht alle Sorgen lassen sich auf mechanische Art lösen. Manchmal müsst ihr den Menschen aufmerksam zuhören und dann wichtige Entscheidungen treffen, die ihr Leben und auch die Zukunft der Utopie beeinflussen.

Culdcept BEGINS

Culdcept BEGINS setzt die schon seit 29 Jahren laufende Kartenspiel-Reihe fort.

Erscheint am: 16. Juli

Mit Culdcept BEGINS kehrt eine schon 1997 gestartete Reihe zurück, die Sammelkartenspiel und Brettspiel miteinander vermischt. Ihr bewegt eure Spielfigur über das Spielbrett und nehmt dabei Territorien ein, wobei die Würfel entscheiden, auf welchem Feld ihr landet. Mit den Karten beschwört ihr mächtige Kreaturen, die für euch in den Kampf ziehen, oder löst Zauber aus, die das gesamte Spielfeld verändern und dadurch das Schlachtenglück im Handumdrehen wenden können.

Culdcept BEGINS bietet mehr als 400 verschiedene Karten, was nicht nur für eine motivierende Sammel-Mechanik sorgt, sondern auch die verschiedensten Taktiken ermöglicht. Im Singleplayer wird euch eine im aufwendigen Zeichentrick-Stil inszenierte Story-Kampagne geboten. Ihr spielt Kamur, der von der königlichen Akademie ausgewählt wird, um mit anderen Wächtern den Kontinent zu beschützen. Im Online-Multiplayer könnt ihr gegen andere Spieler*innen antreten.

Jetzt zwei Monate Nintendo Switch Online extra sichern!

Nur noch für kurze Zeit könnt ihr euch zwei Monate Nintendo Switch Online extra sichern.

Zum Schluss noch eine kleine Erinnerung: Nur noch bis zum 30. Juni läuft im Nintendo eShop eine Aktion, durch die ihr zwei Monate bei Nintendo Switch Online ohne Extrakosten dazu bekommen könnt, wenn ihr ein beliebiges Jahresabo abschließt oder ein bestehendes Abo um 12 Monate verlängert und die automatische Verlängerung aktiviert. Wenn ihr die neuen Spiele auch im Online-Multiplayer spielen wollt, ist das eine gute Gelegenheit, sich das Abo langfristig zu einem günstigen Preis zu sichern. Alle Infos zur Aktion findet ihr hier: