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Splatoon Raiders: Neuer Trailer verrät das Release-Datum des Switch 2-Exclusive

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Splatoon Raiders: Neuer Trailer verrät das Release-Datum des Switch 2-Exclusive

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Tobias Veltin
21.04.2026 | 15:45 Uhr

Splatoon hat sich im letzten Jahrzehnt als feste Third-Person-Shooter-Marke bei Nintendo etabliert und bekommt in diesem Jahr mit Splatoon Raiders einen ersten Spin-off-Titel. Anders als bei den bisherigen Teilen legt Raiders den Fokus nicht auf Multi-, sondern auf Singleplayer.

Als Mechaniker erforscht ihr die mysteriösen Spiralit-Inseln und sucht nach Schätzen. Dabei schlagt ihr euch auch mit aggressiven Seekreaturen herum und setzt diverse Waffen und Gadgets ein.

Der im April 2026 veröffentlichte Trailer hat nun das Release-Datum für das Spiel verraten. Splatoon Raiders wird am 23. Juli 2026 erscheinen – exklusiv für die Switch 2.
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