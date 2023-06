Der Horror der 90er ist zurück: Sagt Hallo zu den brandneuen Furbys

Hübsch...

Center Shocks, die neue Bravo-Hits, Britney Spears … die 90er haben viele tolle Dinge hervorgebracht – und eben auch Furbys. Die flauschigen, Kauderwelsch blubbernden Knubbelviecher waren ebenfalls ein Phänomen gegen Ende des 20. Jahrhunderts und wie wir vor wenigen Minuten erfahren haben, kommen sie zurück.

Spielwarenhersteller Hasbro bringt gleich zwei kunterbunte Varianten ab dem 01. August 2023 auf den Markt und was eure neuen, interaktiven und laut Pressemitteilung "frechen Freunde" so alles auf dem Kasten haben, dazu jetzt mehr.

Das können die neuen Furbys

Laut Hasbro könnt ihr oder eure Kinder mit den rundlichen Flauschmonstern tanzen, sprechen und sogar singen. Damit das klappt, haben die Furbys insgesamt über 600 Reaktionen auf Furbisch, reden so einzelne Sätze, singen insgesamt zehn Lieder, starten eine Lichtershow oder helfen laut der Spieleschmiede sogar bei der Mediation.

Wie die beiden Varianten aussehen:

Welchen Preis ihr für die beiden Furby auf die Ladentheke legen müsst, ist derweil leider noch nicht bekannt. Sehr wohl aber, was Hasbro selbst über ihr neues Spielzeug sagt:

In den letzten Jahren haben wir viel geforscht, um zu verstehen, wie sich Kinder einen neuen Furby vorstellen. Die Kinder haben uns gesagt, wie wichtig es ist, einen besten Freund wie Furby zu haben –

einen pelzigen Begleiter, der all die Dinge tut, die eine beste Freundin oder ein bester Freund tun würde, z. B. zu Musik tanzen, wahrsagen, meditieren, einander mit albernen Stimmen imitieren und sogar eine Lichtershow veranstalten. Und genau das haben wir geschaffen.

Wisst ihr eigentlich, was ein Long Furby ist?

Auch vor der Ankündigung waren Furbys nie ganz weg, wie Kollegin Ann-Kathrin in ihrem YouTube-Video beweist:

Im Video zeigt sie euch, wie man einen sogenannten Long Furby bastelt. Falls ihr also noch nicht wisst, welches modische Accessoire ihr auf den Abschlussball, die nächste Hochzeit oder auf die 90er-Party mitnehmt, dann schaut euch das Video an – und hinterlasst AK ein Like für ihr tolles Video.

Furbys sind zurück. Werden eure Wünsche oder mehr eure Albträume wahr?