Neue goldene Switch im Zelda-Look: Wer noch vorbestellen will, sollte besser schnell sein!

Passend zu Zelda: Echoes of Wisdom erscheint im September ein neue Special Edition der Nintendo Switch Lite.

Letzte Woche hat Nintendo eine neue, goldfarbene Sonderedition der Nintendo Switch Lite angekündigt, die zugleich mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheinen soll. Inzwischen wurden die Vorbestellungen für die Nintendo Switch Lite Hyrule Edition gestartet. Bei Amazon ist die Konsole allerdings schon wieder ausverkauft. Wenn ihr sie euch sichern wollt, könnt ihr sie derzeit aber noch bei MediaMarkt vorbestellen:

Es ist jedoch möglich, dass Amazon bis zum Release am 26. September nochmal für Nachschub sorgt. Außerdem ist die neue Zelda Edition der Switch Lite derzeit auch noch bei ein paar anderen Händlern verfügbar. Dennoch solltet ihr besser nicht zu lange warten, wenn ihr nicht am Ende leer ausgehen wollt.

Der Preis beträgt derzeit bei allen Händler 229,99€. Amazon, MediaMarkt und Saturn bieten wie üblich eine Preisgarantie für Vorbestellungen: Wenn die Konsole also vor dem Release noch günstiger werden sollte, bezahlt ihr hier automatisch weniger.

Wie sieht die Switch Lite im Zelda-Design aus?

Neben der goldenen Farbe fällt die neue Nintendo Switch Lite vor allem durch das Hyrule-Wappen auf der Rückseite auf.

Wie üblich bei Special Editions der Switch gibt es keine technischen oder inhaltlichen, sondern ausschließlich optische Unterschiede zur normalen Konsole. Die Nintendo Switch Lite Hyrule Edition ist fast vollständig in Gold gehalten, nur die Buttons, Sticks und das Steuerkreuz sind schwarz. Auf der Rückseite prangt groß das Wappen der Herrscherfamilie von Hyrule. Auf der Vorderseite seht ihr zudem unterhalb des rechten Analogsticks ein kleines Triforce-Logo.

Was ist überhaupt Zelda: Echoes of Wisdom?

4:46 In Zelda: Echoes of Wisdom können wir endlich die Prinzessin spielen

Die neue Switch Lite bringt Nintendo, wie schon gesagt, zu Ehren von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein ebenfalls erst letzte Woche angekündigtes Action-Adventure, in dem ihr nicht Link, sondern Zelda spielt. Diese verfügt über einen besonderen Zauberstab, durch den sie Kopien von Gegenständen und sogar von Monstern heraufbeschwören kann. Hier erfahrt ihr mehr:

Auch Zelda: Echoes of Wisdom könnt ihr bereits vorbestellen, unter anderem bei Amazon, wo natürlich die übliche Preisgarantie gilt:

