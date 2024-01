Neue Netflix-Animationsserie über He-Man ist mit einer perfekten Wertung auf Rotten Tomatoes ein großer Hit

Prinz Adam kehrt als He-Man zurück. (Bild: © Netflix)

Nach 3 langen Jahren kehren der beliebte Held He-Man und seine Freunde zurück auf die Leinwand. Mit der Fortsetzung zu Masters of the Universe: Revelation namens Masters of the Universe: Revolution mutiert die neue Netflix-Animationsserie gerade zum großen Hit.

Revolution setzt genau dort an, wo der Vorgänger aufgehört hat und das kommt bei ersten Kritiken richtig gut an. Auf Rotten Tomatoes gibt’s für die Fortsetzung eine perfekte 100% Bewertung und auf IMDB erzielt die Serie eine ebenfalls hohe Bewertung von 7,9 Punkten von 10.

He-Man war nicht der Protagonist in Revelation und sorgte für leichte Unstimmigkeiten unter Fans

In Masters of Universe: Revelation wurden die Wächter von Grayskull in alle Himmelsrichtungen zerstreut und He-Man selbst rückte in den Hintergrund, nachdem das Schwert der Macht scheinbar vernichtet wurde. Die Hauptrolle übernahm Teela, die Anführerin der königlichen Garde und das Schicksal der Welt lag in ihren Händen.

Diese plötzliche Änderung in der Hauptrolle kam bei vielen Fans im Gegensatz zur originalen Comic-Buch-Reihe nicht gut an – anders bei vielen Kritiken, die Revelation größtenteils lobten. Das macht die Serie zum umstrittenen Thema innerhalb der Community.

Revolution bringt He-Man zurück ins Geschehen

Prinz Adam und Teela nähern sich in der Fortsetzung. (Bild: © Netflix)

Wer He-Man vermisst und sich für den Helden mehr Bildschirmzeit in Revelation gewünscht hat, kommt jetzt auf seine Kosten. In der neuen fünfteiligen Serie Master of Universe: Revolution kehrt He-Man wieder auf die Leinwand zurück.

Prinz Adam muss sich nach den Geschehnissen im ersten Teil und dem Tod seines Vaters zwischen der Macht, die es ihm erlaubt, sich in He-Man zu verwandeln und die Verantwortung für seine Untertanen als Kronprinz zu übernehmen, entscheiden. Zeitgleich hat sich Erzfeind und Bösewicht Skeletor die Kraft einer Nano-Technik angeeignet. Diese Kraft ermöglicht es ihm, das Volk von Eternia zu willenlosen Untertanen zu machen.

Was ist eure Meinung zur Fortsetzung und welcher Charakter ist euer Favorit?