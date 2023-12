Die besten Serien 2023 auf IMDb: One Piece guckt in die Röhre, diese zwei Videospiel-Adaptionen sind besser

Die Strohhutbande muss sich gegen andere Serien geschlagen geben.

Von The Last of Us bis One Piece: In 2023 gab es gutes Serienfutter für Fans von Anime- und Videospiel-Adaptionen. Auf IMDb können Fans die Serien, die sie gerade geschaut haben, bewerten. Die Seite hat nun die besten Serien 2023 in einem Ranking aufgelistet und dabei zwischen verschiedenen Ländern unterschieden. GamePro verrät euch, welches die besten Serien in 2023 waren.

Die besten Serien 2023 auf IMDb: So schneiden One Piece, The Witcher und The Last of Us ab

Mit The Last of Us und One Piece gab es in 2023 gleich zwei Neueinsteiger, die sich in die Herzen der Fans geschlichen haben. Doch im Ranking für Deutschland laden die beiden Serien weiter voneinander entfernt: Während sich The Last of Us die Spitzenposition sichern kann, landet One Piece und auf Platz 8.

Doch beide waren so erfolgreich, dass sie in den kommenden Jahren eine zweite Staffel spendiert bekommen. Wann genau es so weit ist, werden wir erst in Zukunft erfahren.

Das Ranking sieht wie folgt aus:

Platz 1: The Last of Us

Platz 2: Black Mirror

Platz 3: The Mandalorian

Platz 4: The Witcher

Platz 5: Ahsoka

Platz 6: Star Trek Picard

Platz 7: Loki

Platz 8: One Piece

Platz 9: Sex Education

Platz 10: Star Trek Strange New Worlds

The Witcher ist ebenfalls eine Videospiel-Adaption, die in 2023 neue Inhalte bekommen hat. In diesem Jahr ist Staffel 3 gestartet, die letzte mit Henry Cavill in der Hauptrolle. In Staffel 4 wird er dann durch Liam Hemsworth ersetzt.

Ansonsten ist Deutschland anzusehen, dass es viele Sci-Fi-Fans gibt. Sowohl das Star Wars- als auch das Star Trek-Universum sind mit je zwei Serien in den Top 10 vertreten.

Habt ihr den Spitzenreiter der Liste bereits gesehen? Falls nicht, könnte folgender Trailer euch ja zum Binge-Watchen überzeugen:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Wonach wurde das Ranking erstellt? Das Ranking basiert nicht auf den abgegebenen Wertungen der Fans, sondern auf Seitenaufrufen der jeweiligen Seiten. Das bedeutet, dass es sich nicht unbedingt um die „besten“ Serien handelt, wie IMDb es beschreibt.

Vielmehr handelt es sich um die Serien, über die am meisten gesprochen wurde bzw. für die sich die Leute am meisten interessiert haben. Werden die Serien nach der Kategorie „weltweit“ geordnet, gibt es keine richtige Reihenfolge bei den Wertungen.

Wie sieht es weltweit aus? Im weltweiten Ranking bleibt The Last of Us auf Platz 1. Auf Platz 2 findet sich Ahsoka, auf Platz 3 gibt es mit Succession eine Serie, die im deutschen Ranking nicht einmal in den Top 10 landet. Auch auf den unteren Plätzen gibt es viele Serien wie Ted Lasso, für die sich in Deutschland wohl nicht so viel interessiert wurde.

One Piece schneidet hier übrigens besser ab: Die Serie landet weltweit auf Platz 6. Die dritte Staffel von The Witcher ist leider gar nicht mehr in den Top 10 vertreten.

Was haltet ihr von dem Ranking? Könnt ihr die Liste unterstreichen?