Dieser Netflix-Anime erzielt Spitzenbewertungen auf IMDb und zieht mit One Piece gleich

Mit der Anime-Premiere von Pluto hat der Streaming-Dienst Netflix einen großen Hit gelandet, der sowohl Kritiker als auch Fans begeistern kann. Der Anime liegt auf der Plattform IMDb derzeit bei einer Bewertung von 8,9 sowie einer Beliebtheit von 92 und damit auf einem Level mit Fan-Favoriten wie Death Note, One Piece und Cowboy Bebop.

Was ist IMDB? Die Internet Movie Database (oder kurz IMDb) ist eine Online-Datenbank für Informationen zu Filmen, Fernsehserien, Podcasts, Heimvideos, Videospielen und Streaming-Inhalten und enthält Informationen zu Schauspielern, Produktionsmitarbeitern, persönlichen Biografien, Handlungsübersichten sowie Bewertungen von Fans und Kritikern.

Alle Infos zur Netflix-Serie Pluto

Um was geht’s? Die Story spielt in einer weit entfernten Zukunft, in der humanoide Roboter als Menschen durchgehen. Die Serie folgt der Geschichte eines mysteriösen Serienmörders, der Jagd auf die sieben fortschrittlichsten Roboter der Welt macht, darunter auch die Hauptfigur "Gesicht".

Naoki Urasawa ist weltweit berühmt für seinen Thriller-Manga "Monster" und seinen Sci-Fi Mystery-Manga "20th Century Boys", wobei Monster auch schon eine Anime-Adaption bekommen hat.

Pluto ist eine Anime-Adaption basierend auf dem gleichnamigen Manga von Naoki Urasawa und Takashi Nagasaki. Die Geschichte ist eine grobe Neuinterpretation der Geschehnisse aus der Arc "Der großartigste Roboter auf Erden" aus dem Manga und Anime "Astro Boy" von Osamu Tezuka.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Pluto anschauen:

1:55 Pluto - Der neue Netflix-Anime im Trailer

Was gefällt den Kritiker*innen so gut an Pluto?

Sowohl von Fans als auch von Kritiker*innen wird Pluto zu einem der bewegendsten Animationswerke der letzten Jahre gezählt. Seine Darstellung der künstlichen Intelligenz wird durch Charaktere verstärkt und taucht in die wunderschön konstruierte Welt der Science-Fiction ein, in der Roboter sowie die philosophische Frage, was es bedeutet menschlich zu sein, zentrale Bestandteile der Geschichte sind.

“Wenn ihr ein Fan von Pluto seid, wird es sich lohnen, diese Geschichte animiert zu sehen. Wenn ihr neu dabei seid, werden die Geheimnisse um die Handlung und die Charakterentwicklung euch fesseln. ” - Slashfilm

“Es verbindet geschickt unterschiedliche Themen, während es die Feinheiten dieser futuristischen Kulisse erkundet und sinnlosen Krieg verurteilt. Das alles ergibt ein sorgfältig ausgearbeitetes Werk der Science-Fiction, das, ähnlich wie die Roboter im Mittelpunkt dieser Geschichte, von Menschlichkeit durchdrungen ist.” - Paste Magazine

Die Anime-Serie Pluto umfasst 8 Folgen, die jeweils über 60-Minuten lang sind. Aktuell sind alle Folgen auf Netflix verfügbar.

Hat dieser Sci-Fi Anime euer Interesse geweckt? Was hält ihr von dieser hohen Bewertung auf IMDB?