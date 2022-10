Neue Nintendo Direct mit Mario angekündigt, aber dieses Mal geht es nicht um Spiele

Die letzte große Nintendo Direct liegt noch nicht allzu lange zurück, da gibt es bereits die Ankündigung zur nächsten Show. Wie Nintendo bekannt gegeben hat, wird es noch in dieser Woche eine neue Direct-Ausgabe geben, bei der der berühmte Klempner Mario im Fokus stehen wird. Allerdings nicht im Zusammenhang mit einem (neuen) Spiel.

Die wichtigsten Fakten zur kommenden Direct:

Datum: 06. Oktober 2022

06. Oktober 2022 Uhrzeit: 22:05 Uhr deutscher Zeit

22:05 Uhr deutscher Zeit Länge: Noch nicht bekannt

Die Direct wird wie üblich live gestreamt, ihr könnt sie unter anderem auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Nintendo verfolgen.

Was ist auf der Nintendo Direct zu sehen?

Noch einmal: KEINE Spiele, das hat Nintendo bei der Ankündigung auch offiziell verlautbaren lassen. Stattdessen gibt es die Weltpremiere des ersten Trailers zum kommenden Mario-Film.

Dabei handelt es sich um eine computeranimierte Filmadaption von Universal Pictures und Illumination. Zur Story ist noch nichts bekannt, dafür aber, dass zahlreiche bekannte Schauspieler*innen den Hauptcharakteren ihre Stimmen leihen. So ist beispielsweise Chris Pratt als Mario zu hören und Jack Black spricht Bösewicht Bowser.

Außerdem wurde im Rahmen der Direct-Ankündigung auch das erste Plakat zum Film enthüllt. Es zeigt Mario mit zahlreichen aus den Spielen bekannten Elementen, darunter etwa verschiedenfarbige Toads sowie Prinzessin Peachs Schloss:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ob auch abseits des Trailers weitere Informationen zum Film bekannt gegeben werden, ließ Nintendo noch offen. Denkbar wäre, dass auf der Direct auch der endgültige Release-Termin des Films in Europa verraten wird. Bislang steht dieser nämlich nur für die USA (7. April 2023) sowie Japan (28. April 2023) fest.

Letzte Nintendo Direct im September

Die letzte spielzentrische Direct hielt Nintendo im September 2022 ab. Und dabei wurde einiges geboten, denn unter anderem wurde ein neues Fire Emblem mit einem Trailer angekündigt und es gab die Enthüllung des finalen Release-Termins für das heiß erwartete The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Alle wichtigen Infos und Trailer findet ihr in unserem Artikel "Alle Ankündigungen und Spiele der Nintendo Direct in der Übersicht".

Freut ihr euch auf den Mario-Film?