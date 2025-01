Neue Pokémon TCG Pocket-Erweiterung kommt bald - Diese 7 Dinge solltet ihr vor dem Erscheinen der A2-Packs unbedingt tun

Zusammen mit Professor Eich haben wir ein paar Tipps für euch, wie ihr am besten in die neue Erweiterung startet.

In Pokémon Sammelkartenspiel Pocket gilt: Nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung. Das Mobile-Spiel lebt davon, durch neue Packs immer neue Karten hinzuzufügen und uns damit den Anreiz zu geben, weiterzuspielen.

Damit wir zum Release einer neuen Erweiterung bloß keine Items verschwenden, möglichst viele Packs öffnen können und so schnell wie möglich die besten neuen Karten erhalten, gibt es ein paar Dinge, auf die ihr achten solltet – ohne Echtgeld auszugeben, versteht sich!

Wann erscheint die nächste Erweiterung für Pokémon TCG Pocket? Einen offiziellen Termin gibt es nicht, aber laut bislang überaus zuverlässiger Leaks geht die Erweiterung A2 mit rund 280 neuen Karten am 30. Januar 2025 an den Start.

1. Sammelt fleißig Pack-Uhren

Der wohl offensichtlichste Tipp: Verschwendet keine Pack-Uhren, um Booster von aktuellen Erweiterungen zu öffnen, sondern spart sie auf. Kurz vor dem Release einer neuen Erweiterung besitzt man meist den Großteil der aktuellen Karten, wodurch die Ausbeute eines Packs sehr niedrig ist. Es empfiehlt sich daher, die täglichen Gratis-Packs für aktuelle Erweiterungen zu verwenden und die Pack-Uhren für die neue Erweiterung zu sammeln.

So können wir direkt zum Release der neuen Packs viel schneller und wahrscheinlicher an die seltenen Karten kommen und nebenbei passende Missionen erfüllen. Die Mew-Erweiterung erforderte beispielsweise für die Fokus-Sammlung das Öffnen von 20 Packs mit Hilfe von Pack-Uhren.

2. Hortet Wunderwahl-Uhren

Ebenfalls sehr hilfreich sind die Wunderwahl-Uhren, mit denen wir häufiger aus fünf Karten anderer Spieler*innen eine ziehen dürfen. Da wir wissen, welche Karten wir potenziell ziehen können und die Wahrscheinlichkeit bei 1:5 liegt, können wir so viel gezielter seltene Karten erhalten.

Es lohnt sich also auch hier, die Uhren zu sammeln und für neue Karten aufzusparen. Sobald die neue Erweiterung da ist, werden die Wunderwahlen erfahrungsgemäß von den neuen Packs dominiert.

0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Autoplay

3. Absolviert alle CPU-Kämpfe

Sofern ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr noch vor der neuen Erweiterung die CPU-Kämpfe der aktuellen/alten Erweiterungen komplett absolvieren. So spart ihr noch einige Pack-Sanduhren und Shop-Tickets an, die ihr wiederum in Uhren investieren könnt.

4. Stürzt euch in Online-Kämpfe

Ähnliches gilt für die PvP-Kämpfe. In diesem Fall hängt eure Belohnung aber nicht davon ab, ob ihr gewinnt oder nicht, sondern von der Gunst eures Gegners. Bedankt er/sie sich nach dem Match, erhaltet ihr – sofern das tägliche Limit von 5 Shop-Tickets durch andere Spieler*innen noch nicht erreicht wurde – ein Shop-Ticket.

5. Stellt eine Galerie oder ein Album online

Dieses Limit von 5 geschenkten Shop-Tickets pro Tag zählt auch bei den Likes für eure Galerien und Alben mit rein. Täglich können wir öffentliche Sammlungen fremder und befreundeter Personen einsehen und liken, wodurch wir ein Shop-Ticket verschenken.

Da das genauso andersherum funktioniert, solltet ihr – sofern noch nicht geschehen – ein Album oder eine Galerie erstellen und öffentlich machen, damit auch ihr so täglich weitere Tickets erhalten könnt. 5 Stück pro Tag sind extra möglich (und werden wie oben erwähnt mit den Danksagungen der PvP-Kämpfe zusammengerechnet).

Mehr dazu lest ihr hier:

Mehr zum Thema Pokémon TCG Pocket: Vergesst nicht die Like-Funktion, denn so kommt ihr schneller an Boosterpacks von Annika Bavendiek

6. Kauft den Uhren-Shop leer

Die durch Kämpfe und Likes gesammelten Shop-Tickets solltet ihr dann zeitnah im Hauptshop unter "Tickets" gegen Wunder-Sanduhren und Pack-Sanduhren eintauschen.

Durch ein zeitliches Limit wird die Verfügbarkeit nämlich einmal im Monat zurückgesetzt. Es kann also passieren, dass ihr mehr Shop-Tickets als angebotene Sanduhren besitzt und ihr am Ende viele Tage warten müsst, bevor ihr wieder neue kaufen könnt. Wer das Maximum herausholen will, sollte sofort zuschlagen.

7. Testphase für Premiumpass aufsparen

Zu guter Letzt: Solltet ihr zu den Personen gehören, die bislang ausschließlich mit dem kostenlosen Standardpass gespielt haben, gibt es noch eine lukrative Möglichkeit, mehr Items und Packs abzustauben.

Wer das 2-wöchige kostenlose Testabo des Premiumpasses noch nicht genutzt hat, kann es gut nutzen, um zum Start einer neuen Erweiterung direkt voll einzusteigen. Dank Premium erhalten wir nämlich ein weiteres kostenloses Pack pro Tag und können dank Premium-Missionen noch mehr Items abstauben, die uns direkt oder indirekt mehr aus der neuen Erweiterung herausholen lassen.

Da wir aber nur einmal das Testabo von zwei Wochen erhalten, müssen wir abwägen, wann wir diesen Vorteil einsetzen wollen – oder langfristig Echtgeld investieren. Wir empfehlen euch zudem das Testabo nach Abschluss direkt wieder über euren App Store zu deabonnieren. So wird es nicht vergessen und ihr verbaselt nicht ungewollt Geld.

Habt ihr noch weitere Tipps, dann schreibt sie gerne in die Kommentare hier auf GamePro!