Pokémon TCG Pocket-Gerücht über ablaufende Pack-Sanduhren ist falsch und das ist die beste Nachricht des Tages

Bei der Nachricht sind auch Ash und Pikachu ganz aus dem Häuschen.

Zur Mitte der Woche haben wir eine ganz fantastische Nachricht für Fans von Pokémon TCG Pocket. In den vergangenen Tagen kursierte das durchaus glaubhafte Gerücht im Internet, dass Pack-Sanduhren mit Erscheinen der neuen Erweiterung (A2) – wahrscheinlich am 30. Januar – ihre Gültigkeit verlieren. Damit wäre es nicht mehr möglich gewesen, das nützliche Item zum Verkürzen der Pack-Zeiten zu sammeln und zum Release der neuen Karten direkt zu nutzen.

Mittlerweile haben sich allerdings die Entwickler zu Wort gemeldet und geben Entwarnung!

Pack-Sanduhren werden nicht wertlos

Das Gerücht ist falsch! Wie aus einem Bericht der Seite Screen Rant hervorgeht, wurde die Meldung über bald ablaufende Pack-Sanduhren seitens der Pokémon Company offiziell dementiert. Im Wortlaut heißt es:

"Die Sanduhren in Pokémon TCG Pocket können für zukünftige Erweiterungen verwendet werden, die in der App veröffentlicht werden, und sind nicht auf die Booster-Packs "Unschlagbare Gene" und "Mysteriöse Insel" beschränkt. Jede Pack-Sanduhr wird es den Spielern auch in Zukunft ermöglichen, die Zeit zum Öffnen von Booster-Packs um eine Stunde zu verkürzen, unabhängig von der jeweiligen Erweiterung."

0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Die Meldung ist vor allem deswegen eine sehr gute, da ihr euch so perfekt auf die Veröffentlichung der neuen Erweiterung (A2) vorbereiten könnt.

Im verlinkten Artikel geben wir euch übrigens 7 Tipps, wie ihr euch perfekt auf das neue Booster-Pack vorbereitet:

Neues Event in TCG Pocket gestartet

Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Am frühen Morgen ist ein neues Wunderwahl-Event gestartet, in dem ihr bis zum 22. Januar um 06:59 Uhr neues Zubehör aus dem Shop kaufen könnt – was dank der Shop-Tickets aus den Wunderwahlen oder mithilfe der neuen Wunderwahl-Missionen problemlos ohne den Einsatz von Echtgeld möglich ist.

Sammelt ihr eure Pack-Sanduhren bereits fleißig für die neue Erweiterung oder gebt sie wie der ungeduldige Autor des Artikels immer direkt aus?