Pokémon TCG Pocket: Vergesst nicht die Like-Funktion, denn so kommt ihr schneller an Boosterpacks

Um in Pokémon Sammelkartenspiel Pocket unseren Karten-Dex zu vervollständigen und für die Kämpfe gut gewappnet zu sein, gilt es möglichst viele Boosterpacks zu öffnen. Nur so kommen wir an die gewünschten Karten.

Kostenlos können wir zwei Packs täglich öffnen, mit Premium kommt noch eins dazu. Ansonsten können wir noch mit Pack-Sanduhren die Zeit bis zum nächsten Öffnen verkürzen. Aber auch die müssen wir uns erst einmal verdienen. Und genau hier kommt eine Funktion ins Spiel, die wir nicht vernachlässigen sollten.

Wie ich dir, so du mir: Sammlungen liken und Shop-Tickets erhalten

Pack-Sanduhren sind ein wichtiges Item, die wir beispielsweise als Login-Bonus und für andere Aktionen erhalten. Wir können sie aber auch gegen Shop-Tickets eintauschen, die wir uns aber ebenfalls erst einmal verdienen müssen. Einen Weg, wie das funktioniert, kennt ihr vielleicht noch gar nicht. Die Rede ist von den öffentlichen Sammlungen anderer Spieler*innen, die wir uns anschauen und liken können.

Sofern ihr möglichst viel aus dem Spiel herausbekommen wollt, sollte es euch allerdings egal sein, ob euch die Sammlungen (Alben oder Galerien) wirklich gefallen. Wenn möglich, solltet ihr sogar täglich ein "Gefällt mir" bei euren Freund*innen dalassen. Das alleine bringt euch genau genommen nichts, animiert sie aber wiederum dazu, es euch gleichzutun. Und ist das der Fall, erhaltet ihr täglich ein paar extra Shop-Tickets.

So verteilt ihr ein "Gefällt mir" an Sammlungen: Startseite - Community (mittleres Symbol) - Öffentliche Sammlungen - Sammlungen von Freunden - Like-Button drücken Sollte der Like-Button ausgegraut sein, ist das zeitliche Limit für ein erneutes Like noch nicht um. Schaut dann einfach später noch einmal vorbei. Wie ihr Daumen verteilt, seht ihr im Bild.

Sprechen wir uns also mit unseren Freund*innen in Pokémon TCG Pocket ab und liken täglich gegenseitig unsere Sammlungen, können wir so täglich ein paar zusätzliche Shop-Tickets absahnen, die wir wiederum für Pack-Sanduhren ausgeben können, um schneller neue Packs öffnen zu dürfen.

Der absolute Game-Changer ist das vielleicht nicht, aber diese paar Klicks sind es dennoch wert. Mit der Zeit summieren sich die Shop-Tickets so zu einer beachtlichen Zahl, auf die ihr sonst hättet verzichten müssen.

Selbstverständlich könnt ihr die gesammelten Shop-Tickets im Shop auch für andere Items ausgeben. Neben den Pack-Sanduhren könnt ihr damit auch Wunder-Sanduhren, Spezial-Shop-Tickets, Zubehör und einige Karten kaufen.

Album und Galerie: So erstellt ihr eine Sammlung

Klickt vom Startbildschirm aus das zweite Symbol unten in der Leiste an, um zu “Meine Karten” zu gelangen. Oben könnt ihr auf das Alben- oder Galerie-Symbol klicken. Wählt aus, was ihr erstellen wollt und fügt über das große Plus-Feld ein neues Album bzw. eine Galerie hinzu. Je nachdem, was ihr kreieren wollt, müsst ihr Karten, Name, Cover, Hintergründe und Tags aussuchen. Wichtig! Stellt das Album oder die Galerie auf "Öffentlich" ein (oben links). Nur so wird sie befreundeten und fremden Spieler*innen angezeigt und kann geliket werden.

Je nachdem, wie viel Karten wir präsentieren wollen, handelt es sich um ein Album (mehrere Karten) oder eine Galerie (eine Karte). Nachträglich könnt ihr sie über das Menü natürlich jederzeit bearbeiten.

Kanntet ihr die Like-Funktion für öffentliche Sammlungen? Sprecht ihr euch mit Freund*innen ab, um extra Shop-Tickets zu verdienen?