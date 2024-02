Neue PS Plus Extra/Premium-Spiele gehen heute live - Zu dieser Zeit dürft ihr mit den neuen Graits-Spielen rechnen

Die PS Plus Extra/Premium-Spiele im Februar 2024 gehen heute live.

Wie jeden Monat aktualisiert Sony den Spielekatalog für PS Plus Extra und Premium. Das bedeutet nicht nur, dass ein paar Titel rausfliegen, sondern auch neu hinzugefügt werden. Welche neuen Spiele das im Februar 2024 sind und ab wann ihr auf sie zugreifen könnt, fassen wir hier noch einmal zusammen.

Wann werden die PS Plus-Spiele freigeschaltet?

Die neuen Gratis-Spiele für PS Plus Extra und Premium werden heute, am 20. Februar freigeschaltet. In der Regel passiert das zwischen 12 und 13 Uhr deutscher Zeit.

Wie üblich geben wir euch über ein Update in diesem Artikel Bescheid, sobald die Spiele live gestellt wurden. So könnt ihr die Downloads für die Titel, die ihr Spielen wollt, direkt anschmeißen.

Die neuen PS Plus-Spiele im Februar 2024

Diese Spiele gibt es bei PS Plus Extra und Premium:

Assassin’s Creed Valhalla

LEGO Jurassic World

LEGO Worlds

Need for Speed Unbound

Roguebook

Rogue Lords

Tales of Arise

Tales of Zestiria

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Diese Spiele gibt es außerdem nur mit PS Plus Premium:

Jet Rider 2

Resistance: Retribution

Tales of Symphonia

Tales of Vesperia

Zu den Highlights im Februar 2024 zählt The Outer World: Spacer's Choice Edition. Mit dem "Fallout im Weltall" erwartet euch ein altmodisches Rollenspiel mit viel Witz und Herz. Hier im Testvideo könnt ihr euch einen Eindruck davon machen:

11:32 The Outer Worlds - Test-Video zum Fallout-ähnlichen Rollenspiel-Hit - Test-Video zum Fallout-ähnlichen Rollenspiel-Hit

Welche der neuen Spiele sich für euch lohnen, kann von verschiedenen Kriterien wie Spielzeit, Wertung und Download-Größe abhängen. Im folgenden Artikel haben wir das und noch mehr für euch zusammengefasst:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein Abo, seid aber interessiert? Wir haben für euch alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony in unserem Info-Hub zu PS Plus aufgeführt. In der verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen zu den Preisen, Vorteilen und was ihr sonst noch über die drei unterschiedlichen Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium) wissen müsst.

Welches PS Plus Extra/Premium-Spiel ist im Februar 2024 euer Favorit?