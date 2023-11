Neue PS5-Farben: Ab heute sind neue Controller und Seitencover verfügbar, aber eine Farbe fehlt noch

Diese beiden neuen Seitenplatten-Farben gibt's ab heute für eure PS5.

Während der State of Play im September kündigte Sony mit der Deep Earth Collection drei neue Farben für die DualSense Wireless-Controller und Konsolen-Seitenplatten an. Ab heute könnt ihr sie kaufen und eurer PlayStation 5 einen neuen metallischen Look verpassen – zumindest mit zwei der drei angekündigten Farben:

Volcanic Red (ab heute verfügbar)

Cobalt Blue (ab heute verfügbar)

Sterling Silver (kommt später)

Wie teuer sind die PS5-Controller in den neuen Farben? Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 74,99 Euro. Während einige ältere Farben wie Starlight Blue aktuell den gleichen Preis kosten, bekommt ihr dagegen andere Farben, darunter Midnight Black, für 69,99 Euro.

Wie viel kosten die Konsolen-Cover? Für die neuen Seitenplatten müsst ihr, unabhängig ob ihr die Disc- oder Digital Edition habt, 59,99 Euro hinlegen. Die älteren Farben kosten dagegen 54,99 Euro ein bisschen weniger.

Passend zu den Seitenplatten gibt es auch Controller in den neuen Farben.

Wo kann ich das Zubehör kaufen? Die neuen Controller und Seitenplatten könnt ihr in Sonys hauseigenem Online Store über direct.playstation.com kaufen. Einige ausgewählte Händler haben sie ebenfalls im Sortiment. Welche genau, nannte Sony aber nicht.

Achten beim Kauf der Seitenplatten darauf, dass ihr die richtige Version erwischt. Bedenkt außerdem, dass die Cover nicht auf die kommende PS5 “Slim” passen, da diese ein etwas anderes Design besitzt.

Mehr zur neuen PS5-Version lest ihr hier:

Wann kommt die Farbvariante Sterling Silver auf den Markt? Wollt ihr unbedingt einen Controller und/oder Cover in metallischem Silber, müsst ihr euch noch ein paar Wochen gedulden. Die Sterling Silver-Varianten erscheinten erst am 26. Januar 2024. Ihr könnt sie aber schon vorbestellen, falls ihr wollt.

Mit den neuen Farben erweitert Sony seine Zubehörpalette für die PS5 ein weiteres Mal. In der Vergangenheit erschienen bereits mehrere neue Farbvarianten für Seitenplatten und Controller, darunter auch speziellere Designs wie die LeBron James-Edition oder Grey Camouflage.

Wie gefallen euch die neuen Farben? Kleidet ihr eure PS5 neu ein?