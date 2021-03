Eine neue Woche, eine neue Ladung Spiele. Vom 29. März bis zum 2. April 2021 gibt es wieder eine Reihe an neuen Titeln für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch, welche Spiele an welchem Tag erscheinen. Mit Disco Elysium erwartet euch unter anderem ein echter Rollenspiel-Hit für die PS4 und PS5.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründe kurzfristig ändern.

Das Highlight in dieser Woche:

Disco Elysium - Final Cut (PS4, PS5)

Release: 30. März 2021

30. März 2021 Plattform: PS5, PS4

PS5, PS4 Genre: RPG

Darum geht's: In Disco Elysium steuern wir aus Isoperspektive heraus einen psychisch angeschlagenen Detective-Lieutenant, der in einer fiktiven Küstenstadt einen letzten Fall lösen soll. Wir können insgesamt 24 Fähigkeiten entwickeln, die entweder die Psyche oder den Körperbau unseres Protagonisten betreffen. Gedanken, Erinnerungen und Ideen entwickeln wir im sogenannten "Gedankenkabinett" weiter. In Gesprächen mit anderen Charakteren können uns die weiterentwickelten Talente wertvolle Hilfestellung leisten.

Disco Elysium erschien bereits Ende 2019 für den PC und erlangte dort schnell den Hit-Status. Im Test unserer Kolleg:innen von der GameStar staubte das Spiel eine 90 ab und konnte Testerin Elena Schulz insbesondere dank seiner einzigartigen Spielwelt und dem komplexen Fähigkeitensystem begeistern.

Was bringt der Final Cut? Dabei handelt es sich um eine Neuauflage, die durchgehende Sprachausgabe spendiert bekommt und in der ihr neuen Content erlebt. Auch die Grafik wird überarbeitet.

Disco Elysium erscheint im Laufe des Jahres außerdem noch für die Xbox One und Xbox Series X/S.

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

Disco Elysium - 30. März 2021

Narita Boy - 30. März 2021

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im März 2021!

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich in jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?