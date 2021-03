Hier findet ihr eine Liste aller Game Pass-Spiele, die im März 2021 dem kostenpflichtigen Service für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One hinzugefügt werden. Ab den in Klammern aufgeführten Terminen können alle Game Pass-Abonnent*innen die entsprechenden Spiele downloaden und - abgesehen von den Abogebühren - ohne weitere Zusatzkosten und Einschränkungen spielen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele nicht zu bestimmten Zeitpunkten bekanntgegeben werden, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.



Letzte Aktualisierung vom 3. März: Die ersten Spiele und Abgänge für den März 2021 sind bekannt.

Diese Xbox-Spiele sind im März 2021 neu im Game Pass

Folgende Titel sind bereits bekannt, im Laufe des Monats werden vermutlich noch weitere Ankündigungen folgen. Diesen Artikel werden wir dann entsprechend aktualisieren.

Star Wars: Squadrons

Genre: Action

Darum geht es: In der Kampagne von Star Wars: Squadrons seid ihr als Pilot*in unterwegs, wechselt regelmäßig auf Seite des Imperiums sowie der Rebellen und erledigt in den Missionen unterschiedliche Aufgaben, schaltet also zum Beispiel gegnerische Schiffe aus oder eskortiert einen wichtigen Konvoi. Die unterschiedlichen Schiffe steuern sich dabei jeweils unterschiedlich und lassen sich später in gewissem Umfang konfigurieren. Der Multiplayer-Modus bietet mehrere Spielvarianten, ihr könnt auf Wunsch auch gegen Bots antreten.

Warum ihr es gespielt haben solltet: Weil es nach vielen Jahren endlich wieder ein tolles Flugaction-Spiel im Star Wars-Universum ist und sowohl die Kampagne als auch der Multiplayer viel Spaß machen.

Wichtiger Hinweis: Star Wars: Squadrons ist Teil der EA Play-Bibliothek und dementsprechend nur für Abonnent*innen des Game Pass Ultimate verfügbar.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im März

Wie in jedem Monat gibt es nicht nur Zugänge für den Game Pass, sondern auch einige Abgänge. Auch im März werden dementsprechend einige Spiele aus dem Game Pass entfernt. Um folgende Titel handelt es sich.

The Witcher 3: Wild Hunt

Alvastia Chronicles

Astrologaster

Bloodstained: Ritual of the Night

Kona

Was ist der Game Pass?

Beim Game Pass handelt es sich um einen kostenpflichtigern Spiele-Service für die Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf weit über 200 Titel habt. Es gibt sowohl eine "normale" Variante als auch den Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft sowie weitere exklusive Features (xCloud-Zugang, EA-Play-Spiele) enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr den Online-Multiplayer spielen möchtet.

Die wichtigsten Informationen haben wir in unserem großen Übersichtsartikel zum Xbox Game Pass zusammengefasst.

Welche Spiele aus dem Game Pass zockt ihr gerade und auf welche März-Releases seid ihr gespannt?