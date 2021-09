Neue Spiele der Woche mit einem farbenfrohen Highlight auf PS4, PS5, Xbox & Switch

In unserer wöchentlichen Release-Liste findet ihr wieder die wichtigen Neuerscheinungen. Was uns in der Woche vom 6. bis 12. September 2021 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch alles erwartet, erfahrt ihr hier. Mit dabei ist ein Highlight, auf das storygetriebene Adventure-Fans lange gewartet haben.

Spiele-Highlight der Woche

Life is Strange: True Colors

Release: 10. September 2021

10. September 2021 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Stadia, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Stadia, PC Genre: Adventure

Darum geht's: Das Mystery-Adventure Life is Strange: True Colors führt mit Alex Chen eine neue Protagonistin ein, die die Fähigkeit besitzt, die Emotionen ihrer Mitmenschen farblich wahrzunehmen. Diese Gabe hat jedoch auch ihre Tücken, weshalb sie vorsichtig sein muss, während sie versucht den Tod ihres Bruders in ihrer sonst so idyllischen Heimatstadt Haven Springs aufzuklären.

Für wen lohnt es sich? Wer bereits mit dem Life is Strange 1-Prequel Before the Storm und ähnlichen Spielen wie Tell Me Why seinen Spaß hatte, kann mit Life is Strange: True Colors nicht viel falsch machen. Der Fokus liegt wieder auf der Story mit ihren Charakteren und Entscheidungen. Das Ganze wird wieder mit übernatürlichen Fähigkeiten gewürzt, die uns dabei helfen Geheimnisse zu lüften. Dieses Mal auch ohne Episodenformat.

Neue Spiele für PS4 und PS5

7. September - F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

7. September - Sonic Colours: Ultimate

7. September - Bus Simulator 21

7. September - Encased: A Scie-Fi Post-Apocalyptic RPG

8. September - Struggling

9. September - Ultra Age

9. September - Life is Strange: True Colors

10. September - NBA 2K22

10. September - Tales of Arise

10. September - Lost in Random

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

7. September - F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

7. September - Bus Simulator 21

7. September - Sonic Colours: Ultimate

7. September - Encased: A Scie-Fi Post-Apocalyptic RPG

8. September - Struggling

9. September - Ultra Age

9. September - Hindsight 20/20 - Wrath of the Raakshasa

9. September - BloodRayne Betrayal: Fresh Bites

9. September - Life is Strange: True Colors

9. September - The Artful Escape

10. September - From Earth to Heaven

10. September - NBA 2K22

10. September - Tales of Arise

10. September - Lost in Random

10. September - A Day Without Me

Neue Spiele für Nintendo Switch

6. September - Red Square Escape 2

6. September - Enchanted Path

7. September - Sonic Colours: Ultimate

7. September - Encased: A Scie-Fi Post-Apocalyptic RPG

8. September - Frontier Wuest

9. September - Life is Strange: True Colors

9. September - Olympia Soirée

9. September - Hindsight 20/20 - Wrath of the Raakshasa

9. September - Dice Legacy

9. September - Residual

9. September - Ultra Age

9. September - Boulder Dash Deluxe

9. September - GLO

9. September - BloodRayne Betrayal: Fresh Bites

9. September - From Earth to Heaven

9. September - Espgaluda II -Be Ascension. The Third Bright Stone of Birth-

9. September - Highschool Romance

9. September - Tux and Fanny

9. September - Dark Fantasy: Jigsaw Puzzle 2

9. September - Apple Knight

9. September - Casino Roulette Royal

9. September - Lovekami -Healing Harem-

9. September - RICO: London

10. September - Knights & Guns

10. September - LoveChoice

10. September - Lost in Random

10. September - Wild Pinball Bundle

10. September - Ball Physics Draw Puzzles

10. September - WarioWare: Get It Together!

11. September - Beat Them All

